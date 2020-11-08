Алиев заявил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана Армения опровергла заявление Алиева о взятии города Шуша 8 ноября 2020, 12:39 Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии стратегически важного города Шуша в Нагорном Карабахе. Ованнисян написал в Facebook, что «бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии», передает ТАСС. Ранее Алиев сообщил в обращении к нации, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Карабахе. Напомним, обострение конфликта началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД писала, что Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций.

