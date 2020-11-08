Алиев заявил о переходе города Шуша под контроль Азербайджана

Азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

Алиев заявил, что «8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны», так как вооруженные силы республики «взяли под контроль Шушу», передает ТАСС.

По словам президента, «28 лет Шуша была под оккупацией».

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры оказались бессмысленными», – отметил Алиев.

Он добавил, что военные Азербайджана якобы взяли под свой контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал АЗТВ.

В своем обращении Алиев отметил, что «если Ереван не выполнит условия Баку, армия страны «пойдет до конца».

«Мы освобождаем земли в одиночку», – сказал президент Азербайджана.

Ранее Алиев заявил о взятии под контроль 16 сел в Карабахе. До этого он сообщил о взятии семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах.

Напомним, обострение конфликта началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД писала, что Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций.

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