Алиев заявил о взятии под контроль 16 сел в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль 16 населенных пунктов в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Йухары Вейселли, Йухары Сейидахмедли, Горган, Учунчу Махмудлу, Гаджар, Диванлылар Физулинского, Йухары Мезре, Йанархадж Джабраильского, Газьян, Баласолтанлы, Мерданлы Губадлинского, Бешдели Зангиланского, Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского, Атагут, Тсакури Ходжавендского районов», – написал Алиев в своем Twitter.

Ранее информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что вооруженные силы Азербайджана используют зажигательные ракеты в лесах Нагорного Карабаха.

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.