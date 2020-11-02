Взгляд
2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
Разделы

Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
Перейти в раздел…

Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Такое развитие событий противоречит стратегическим интересам России. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для нас важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
Перейти в раздел…

Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
Перейти в раздел…

Европа пытается сдержать коронавирус новыми методами

Детей на этот раз решили не запирать дома Michel Spingler/AP/ТАСС
Целый ряд государств возвращает ограничения, которые вводились весной из-за пандемии коронавируса. Речь прежде всего идет о важнейшем партнере России – Евросоюзе, а также Великобритании. Какие запреты вводятся в этих странах, в какую сумму они обойдутся и насколько новые попытки сдержать распространение вируса отличаются от применявшихся во время первой волны пандемии? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...

Россиянам предлагают сыграть в «ловлю ножей»

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
С начала 2020 года на Московской бирже были открыты 1,35 млн новых инвестиционных счетов. При этом за последние пять лет таковых прибавилось 1,65 млн. Совершенно очевидно, что этот спурт – отнюдь не результат финансового прозрения сограждан, но отчаянная попытка спасти рублевые сбережения. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Чужая псевдовойна в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это в конечном итоге не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Перейти в раздел…

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Курс доллара поднялся выше 80 рублей
    Санду обошла Додона на выборах президента Молдавии Зеленский обнаружил заговор «чертей из политического ада» Россия учла опыт Украины при создании новых ракетных двигателей Польша подала новую заявку на снижение цены российского газа
    В Грузии объявили о победе правящей партии на выборах Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму Американский летчик оценил боевые качества МиГ-29 Сноуден попросил российское гражданство
    Сына Байдена обвинили в коррупции «промышленного масштаба» Пушков объяснил, как Украина «провалила шанс» повысить уровень жизни Обещавший мочиться в вино Гварамия оскорбил дипломатов США Московские школьники вошли в пятерку мировых лидеров по качеству образования

    поставки газа


    На Ямале загорелся магистральный газопровод «Прогресс»

    «Вова, привет!»


    Кинорежисер Андреасян обратился к Зеленскому из-за поставок фосфорных бомб Азербайджану

    гиперзвуковое оружие


    Ракету «Циркон» испытают на максимальную дальность

    Видео

    военный альянс


    США провоцируют схватку двух важнейших партнеров России

    Журнал Charlie Ebdo


    Без богохульства Франция перестанет быть Францией

    «сонный Джо»


    Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

    Большой террор


    Почему сталинские палачи сходили с ума

    Теракт в Ницце


    Вадим Трухачёв: Франция споткнулась о несовместимость ценностей

    польские волнения


    Сергей Худиев: Грозят ли России польские проблемы с абортами

    Яблоко от яблони


    Юрий Васильев: Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    В Тарусе вернули улицам дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?

    Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

    Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат    2 ноября 2020, 10:04
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Такое развитие событий противоречит стратегическим интересам России. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для нас важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий.

    Армяно-азербайджанский конфликт воспринимается многими в России как чужая война, в которой необязательно занимать чью-либо сторону.

    Да, Армения – военный союзник РФ по ОДКБ, и все свои обязательства на этот счет Москва подтверждает. Однако Нагорный Карабах – это не территория Армении. Следовательно, России не стоит вмешиваться в происходящее с армянской стороны и портить тем самым отношения с Азербайджаном – соседом и важным партнером по целому ряду вопросов.

    Миссия посредника и миротворца, которую пытается взять на себя Кремль, при этом списывается на желание прекратить стрельбу – худой мир в любом случае лучше доброй ссоры, тем более, что доброты в мясорубке с яркой этнической составляющей нет и быть не может, а вертят ее в непосредственной близости от наших границ.

    Но чем именно эта война закончится, вопрос как будто второстепенный – все-таки нам она чужая, а у каждой стороны своя правда: у азербайджанцев юридическая (государственная принадлежность территории), а у армян фактическая (этническая картина «на земле», сложившаяся еще до войны).

    К сожалению, это упрощенный взгляд на проблему, не учитывающий объективные стратегические интересы России. А они заключаются в том, чтобы Нагорный Карабах не был отвоеван азербайджанской армией полностью и сохранился бы как образование, неподконтрольное Баку.

    Собственно, это отражает и официальная позиция Москвы, которой она придерживается с первых часов новой войны – немедленное прекращение огня. Именно это определяет сейчас спасение Арцаха (так армяне называют Карабах), поскольку тактическая инициатива принадлежит азербайджанцам. Хотя Армении удалось избежать окончательной катастрофы и потери Лачинского коридора, соединяющего ее с Карабахом, армянам в основном приходится отступать, а контролируемая ими территория непризнанной республики сокращается день ото дня.

    Ее окончательное поглощение Азербайджаном, как уже было сказано выше, противоречит задачам России в области обеспечения собственной безопасности.

    Зачем России Нагорный Карабах

    В целом Арцах – это очень красивое и приятное для русского человека место. Даже более приятное, чем Армения, поскольку местные армяне лучше говорят на русском, поголовно пророссийские по своим взглядам и всегда рады иностранным гостям – местная молодежь начисто лишена борзости, зачастую характерной для их ровесников в Ереване.

    Это не единственное отличие Арцаха от Армении, которое там любят подчеркивать. В Нагорно-Карабахской республике (НКР) устоявшая демократия с регулярной сменой власти и нет преступности – ведь все друг друга знают, повязаны кровью и объединены общей целью.

    По той же причине там почти нет коррупции, разъедающей «большую» Армению.

    Как следствие, значительная часть местных политиков, как и голосующего за них населения, скептически относятся к идее объединения с Арменией в единую страну. Это может показаться неожиданным, но это правда: в Нагорном Карабахе благодарны Еревану за всё, что он для них делает, считают себя неотъемлемой частью армянского народа, но хотели бы оставаться политически самостоятельной республикой – вторым армянским государством, не имеющим ряда проблем и «родовых травм» первого.

    В те времена, когда нынешний президент НКР Араик Арутюнян был премьер-министром республики, он заявил обозревателю газеты ВЗГЛЯД в частной беседе, что считает Нагорный Карабах самым искренним другом России – тем, который поддерживает ее просто по факту, ничего не получая взамен.

    Хороший человек – не профессия: пускай Арцах приятное место, поддержка с его стороны не ощущается Россией примерно никак. Там нет нефти, газопроводов и торговых маршрутов. В этих горах нет вообще ничего, что имело бы для нас стратегическое значение. Однако Нагорный Карабах важен для РФ просто по факту своего существования.  

    Чтобы понять это, достаточно представить себе поведение Азербайджана после того, как он восстановит контроль над утраченной когда-то территорией. Скорее всего, он поступит так же, как поступила когда-то Турция – его главный патрон и вдохновитель второй карабахской войны. То есть проведет этническую чистку армян и вступит в НАТО.

    В России принято считать, что наличие в том или ином государстве сепаратистских образований закрывает ему путь в Североатлантический альянс на основании устава НАТО. В реальности это не совсем так: ничего подобного в уставе НАТО нет, но требование решить все территориальные споры с соседями содержится в ПДПЧ, – плану действий по членству, введенному в 1999 году.

    Подобное условие, естественно, из-за знаменитой 5-й статьи все того же устава, по которой нападение на территорию одной страны считается нападением на весь альянс. Кандидаты, всю свою территорию не контролирующие, в этом смысле являются потенциально опасным активом, пытающимся решить свои проблемы за чужой счет. Официально – это не заслон, на практике – он самый, причем весьма надежный.

    На постсоветском пространстве примеров таких заслонов много: Молдавию не пускает в НАТО Приднестровье, Грузию – Абхазия и Южная Осетия, Украину – Крым и Донбасс. Правда, североатлантическое завтра Киеву не светит при любых раскладах, а вот в случае с Грузией значение сепаратистского предохранителя прекрасно осознается всеми сторонами. Неслучайно всего через несколько месяцев после того, как Тбилиси отказали в предоставлении ПДПЧ, Саакашвили попытался провернуть свою авантюру в Южной Осетии.

    Для Азербайджана точно таким же заслоном, предохранителем и якорем является Нагорный Карабах. Об этом мало говорят, поскольку официально Баку, в отличие от Грузии и Украины, в НАТО пока что не стремится. Но в том случае, если азербайджанское государство осуществит свою национальную мечту и восстановит территориальную целостность, вступление в Североатлантический альянс станет для него очевидным шагом – так он закрепит нерушимость вновь обретенных границ военными гарантиями от Брюсселя.

    Не приходится сомневаться: Баку в НАТО не просто примут – с руками оторвут.

    Членство Азербайджана для Брюсселя в разы ценнее, чем всех кусков бывшей Югославии сразу (их оперативно интегрируют в альянс только из желания потеснить Россию). Оно обеспечит атлантистам то, чего у них нет сейчас – доступ к Каспийскому морю, а также выход военной инфраструктуры к границам двух потенциальных противников: РФ на юге и Ирана на севере.

    Главным лоббистом такого решения будет выступать Турция, но все остальные, включая США, подпишутся без долгих споров – в том числе для того, чтобы сбалансировать роль Анкары в регионе. Сейчас она практически монополист в плане влияния на Азербайджан, но в рамках альянса влиянием придется делиться как минимум с американцами.

    Часть пути к НАТО Баку уже пройдено – он бывший член программы «Партнерство ради мира», уже перешедший к индивидуальному плану партнерства (как, впрочем, и Армения). Следующие шаги – так называемый интенсифицированный диалог (этот статус у Украины и Грузии), следом идет ПДПЧ, выполнение прописанных в нем реформ – и всё, приплыли: если армянский сепаратизм ликвидирован, появление военной базы НАТО на Каспии становится делом времени.

    Единственное, что может помешать в этом случае Азербайджану, это несоответствие требованию, действительно прописанному в уставе: в НАТО принимают только демократические страны, тогда как в Баку установилась типичная восточная деспотия. Но полагаться на это ограничение не стоит – западная демократия дело наживное, а Алиев не вечен.

    Та же Турция еще во второй половине 1940-х годов была типичной диктатурой, но успела переродиться к первому расширению альянса и официально вошла в него в 1952-м.

    С одной стороны, к этому ее активно подталкивал Вашингтон. С другой – перемены отвечали чаяниям самой турецкой элиты. Наследники Ататюрка не побоялись рискнуть властью (которую, кстати, очень скоро потеряли), лишь бы застраховать себя от возможной интервенции со стороны СССР.

    В Анкаре не доверяли Сталину и полагали, что он, потеряв надежду на советизацию Турции, попытается расширить Армянскую и Азербайджанскую ССР за счет земель до Вана, Эрзурума и Трабзона, которые должны были отойти Армении еще по Севрскому мирному договору, признанному султаном, но не признанному Ататюрком. Чтобы отвести эту угрозу раз и навсегда, турки и перешли под «зонтик» альянса, пожертвовав внутриполитической стабильностью.

    На ваш взгляд

     
    Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?



    Обсуждение:  47 комментариев
    Аналогичную цель окончательной абсорбции армянских земель будет преследовать и Азербайджан, восстановивший контроль над Арцахом. Вряд ли он составит заявку в Брюссель при Алиеве, но неизбежно после него, причем это «после» в случае уничтожения НКР может наступить гораздо раньше, чем при заморозке конфликта. Лишенный территориальных проблем Азербайджан настолько лакомый кусок для НАТО, что у атлантистов появится очень веская причина поощрять там «демократические преобразования» вплоть до организации очередной «цветной революции».

    Если же Арцах останется армянским, он будет препятствовать вступлению Азербайджана в Североатлантический альянс вне зависимости от того, какая власть сидит в Баку – добровольно от Нагорного Карабаха не сможет отказаться никакая, это дело принципа.

    Так спасение непризнанного армянского государства превращается в политическую задачу для РФ. Каковы при этом будут его послевоенные границы важно для армян, но для русских вторично – с этим вопросом придется определяться по ходу пьесы.

    Главное – понимать, что этот фарш назад не проворачивается. Есть риск опоздать и пропустить момент, когда падение НКР станет необратимым. А при таких темпах развития событий счет может идти даже не на недели – на дни. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •