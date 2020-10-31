Москва напомнила о границах дружбы с Арменией

Взгляд
31 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
Перейти в раздел…

ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Чужая псевдо-война в Европе

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия – это, в конечном итоге, не Европа. И европейские проблемы волнуют нас только в той степени, ослабят они или усилят тех, кто стоял за расширением НАТО и кровопролитным кризисом в братской Украине. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Эрдоган хочет отжать у России среднеазиатский кошелек

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция предлагает России создать междусобойчик по решению карабахского вопроса. Кремль пока отказывается – поскольку понимает, чего именно хочет добиться Эрдоган таким предложением. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий
Перейти в раздел…

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Перейти в раздел…

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии
    Назван победитель выборов в Грузии Умер Шон Коннери Православный священник ранен при стрельбе в Лионе Советник главы УГМК покончил с собой
    Путин внес в Госдуму проекты поправок в законы о формировании Совфеда В Белоруссии сообщили о задержании вооруженных радикалов на границе с Украиной Задержан отчим подростка, напавшего на полицейских в Татарстане Иран анонсировал совместное с Россией строительство ТЭС «Сирик»
    Трамп решил ужесточить миграционную политику Уроженец Дагестана напал на полицейских в Москве Собчак ответила Гринпис на критику прокладок и тампонов Синоптики спрогнозировали зиму в России

    военный конфликт


    Азербайджан показал видео с уничтожением диверсионной группы ВС Армении

    Обращение к Зеленскому


    Оппозиция Украины предложили «единственный путь» для разрешения кризиса в стране

    религиозный скандал


    Макрон ответил на обвинения мусульман

    Видео

    Журнал Charlie Ebdo


    Без богохульства Франция перестанет быть Францией

    «сонный Джо»


    Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

    продажа из резервов


    Россия нашла новый способ озолотиться

    Большой террор


    Почему сталинские палачи сходили с ума

    Теракт в Ницце


    Вадим Трухачёв: Франция споткнулась о несовместимость ценностей

    польские волнения


    Сергей Худиев: Грозят ли России польские проблемы с абортами

    Яблоко от яблони


    Юрий Васильев: Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    В Тарусе вернули улицам дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?

    Москва напомнила о границах дружбы с Арменией

    Военная база в Гюмри остается значимым фактором нашего присутствия в Армении    31 октября 2020, 19:30
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи Армении, к государственным границам которой подбирается вторая карабахская война. В частности, Ереван призвал Москву определиться с поддержкой в рамках договора о дружбе 1997 года. Ответ не заставил себя долго ждать. Какую помощь Россия может оказать партнеру по ОДКБ? И чего от наших военных ждут в Ереване на самом деле?

    Премьер Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать «безотлагательные консультации» для определения формы поддержки и степени по обеспечению безопасности республики. Об этом в воскресенье сообщил армянский МИД.  «Учитывая факт приближения боевых действий к границе Армении и посягательства уже на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту России», – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

    Пашинян сослался на союзнические отношения и 2-ю статью Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года», передает ТАСС. Армянский лидер, в частности, в числе прочего, упомянул переброски иностранных боевиков с Ближнего Востока и их участие в войне в Нагорном Карабахе.

    Официальная Москва отреагировала достаточно быстро, и, похоже, не так, как того хотел бы премьер Пашинян. В МИД России заверили, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь в рамках союзнических обязательств, «если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков аналогичным образом ответил на вопрос – в каком случае Москва готова направить военных в зону карабахского конфликта. Помощь Армении вытекает, в том числе из обязательств России в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напомнил Песков. Но, подчеркнул представитель Кремля, президент Путин «четко разъяснил и разграничил эти два вопроса – обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах». По его словам, информация о том, что на территории Республики Армения ведутся некие боевые действия, не подтверждается.

    Статья 2 российско-армянского соглашения от 1997 года, на которую сослался Пашинян, подразумевает: стороны «будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из них, возникнет угроза вооруженного нападения на нее». В том же духе сформулирована 4-я статья Договора о коллективной безопасности. Если одно из государств ОДКБ подвергнется агрессии, то это должно рассматриваться всеми странами-членами как нападение и на них. В случае агрессии, все остальные страны ОДКБ по просьбе государства – жертвы нападения «незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

    Но тонкость в том, что вторая карабахская война, возможно и приближается к границам Армении, но с точки зрения официальной Москвы, не перешла эти границы. Бои, как известно, идут в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике (НКР), чью независимость де-юре не признает даже Армения – а также в «поясе безопасности» вокруг республики.

    Де-факто же армянская сторона в ходе продолжающихся боев несет потери и уступает позиции. Ранее основной удар  азербайджанских войск был сосредоточен на южном фланге, вдоль границы с Ираном в сторону границы Армении. Накануне газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене направления главного удара азербайджанской армии – на город Шуша, второй по величине центр НКР после столицы, Степанакерта.

    С точки зрения международного сообщества, не исключая и России, все это – территория Азербайджана. Вскоре заявления Пашиняна, в Баку подчеркнули, что  не видят возможности для вмешательства какой-либо третьей страны (подразумевается – и России) в конфликт на территории Азербайджана – в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в воскресенье азербайджанский президент Ильхам Алиев. К слову, отметим, что Турция, которая не скрывает своей вовлеченности в происходящее в Карабахе, тоже является третьей стороной конфликта.

    На ваш взгляд

     
    Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?



    Обсуждение:  36 комментариев
    Москва фактически отказала Пашиняну, полагает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Из заявления МИД России, в сухом остатке, следуют два вывода. Первый: Нагорный Карабах – это Азербайджан, и следовательно, никакой помощи Армении, связанной с действиями в Карабахе, предоставлено не будет. Второй момент – в случае нападения на саму Армению, Россия исполнит свои обязательства в рамках ОДКБ», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

    По мнению собеседника, Азербайджан не собирается нападать на Армению. «Алиев в последнее время раз десять об этом заявлял. Президент Путин также указывал на то, что боевые действия ведутся не на территории Армении, – подчеркнул Коротченко. – Поэтому

    Пашинян может хоть сто раз обращаться: «Путин, введи войска!». Но Москва уже ему ответила – никакого ввода российских военных в Карабах не будет,

    никакого десанта не ожидается. В заявлении дипломатического ведомства все было сказано предельно понятно».

    Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин также полагает – «хитрая формулировка Пашиняна о приближении боевых действий к границам Армении» не дает оснований для вмешательства России на основании межгосударственных договоров. «Нет прецедента, который позволил бы Москве оказать Еревану поддержку в обход ОДКБ», – констатировал Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД.

    «Россия уже обеспечивает безопасность Армении, – подчеркнул эксперт. – Российские пограничники охраняют армяно-турецкую и армяно-иранскую границы.  102-я военная база в Гюмри также является значимым фактором нашего военного присутствия. При посягательстве – подчеркну – на территорию Республики Армения, Россия всегда в рамках Соглашения по ОДКБ поддержит эту республику».

    Но угроза безопасности Армении уже стала свершившимся фактом, подчеркивают в Ереване. «Да, в основном, боевые действия ведутся на территории, которая раньше относилась к Азербайджанской ССР. Но удары почти каждый день наносятся и по территории Армении – в районе города Варденис на севере республики, Гориса на юге, и других населенных пунктов», – сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян. По его словам, «с российской базы было сбито 9 турецких дронов, из числа тех которые постоянно облетают Гюмри с турецкой стороны – в этом смысле российская база не дремлет».

     Микаелян полагает, что с российской стороны возможна «определенная военно-техническая помощь, помощь разведданными, в определенном роде, компенсация турецкого участия с другой стороны».  «О большей части открыто говорить невозможно. Естественно, что Ереван не может направить такой запрос, который поставит Россию в неловкое положение, – отметил армянский эксперт. – В любом случае, можно  констатировать премьер-министр Армении предложил России начать работу над пониманием того, каким может быть это сотрудничество». 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •