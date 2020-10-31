Алиев заявил о невозможности вмешательства третьей страны в конфликт в Карабахе

Азербайджан не видит возможности для вмешательства какой-либо страны в конфликт в Нагорном Карабахе, заявил президент республики Ильхам Алиев.

«Мы не ожидаем вмешательства третьей страны. Мы не видим также возможности для этого, поскольку страны вокруг нас являются нашими партнерами и друзьями. Это борьба между нами и Арменией, и все остальные должны воздержаться от нее», – передает ТАСС слова Алиева со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Напомним, в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики.

МИД России ответил, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в Нагорном Карабахе сложилась очень сложная ситуация, в конфликте сторон у каждого своя правда и нет простых решений.

Он напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений еще при СССР, а руководство Советского Союза тогда «не приняло никаких действенных мер» для обеспечения защиты людей, и армяне «взялись за оружие».

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