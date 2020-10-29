Путин заявил о «сложном узле» в Карабахе

В Нагорном Карабахе сложилась очень сложная ситуация, в конфликте сторон у каждого своя правда и нет простых решений, заявил президент России Владимир Путин.

Конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений еще при СССР, а руководство Советского Союза тогда «не приняло никаких действенных мер» для обеспечения защиты людей, и армяне «взялись за оружие», заявил президент в ходе форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», передает РИА «Новости».

Это привело к тому, что сам Нагорный Карабах и еще семь районов Азербайджана оказались под контролем Армении, отметил Путин. «У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан», – цитирует Путина ТАСС.

«В чем или где это долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который бы устраивал обе стороны: как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и чтобы были учтены интересы армянского народа и государства Армения. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха», – подчеркнул российский лидер.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.