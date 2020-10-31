Пашинян обратился к Путину с просьбой начать консультации по поддержке Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики, сообщает МИД Армении.

В сообщении указывается, что, «учитывая факт приближения боевых действий к границе Армении и посягательства уже на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту России с просьбой начать немедленные консультации для определения формы и степени поддержки, которую Россия может оказать Армении для обеспечения безопасности, принимая в основу союзнические отношения и 2 статью Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года», передает ТАСС.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует уже третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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