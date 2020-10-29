В Армении объяснили присутствие российских пограничников на границе с Карабахом

Договор России и Армении от 1994 года позволяет размещать российских пограничников не только на границах республики с Турцией и Ираном, но и с Карабахом и Нахичеванью, сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. Так он пояснил заявление премьера Пашиняна о российских пограничниках на юго-западных и юго-восточных рубежах Армении.

«Российские военнослужащие присутствуют на границе Армении с Нагорно-Карабахской республикой на законных основаниях», – подчеркнул директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.

В четверг минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле российской погранзаставы на границе Ирана и Армении. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нет ничего необычного и в присутствии российских пограничников на границе Армении с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

«Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении», – заявил Пашинян в интервью.

Поясним – на юго-западе Республика Армения граничит с Нахичеванской автономией Азербайджана, а на юго-востоке – с территориями под контролем НКР, где сейчас ведет наступление азербайджанская армия.

Заявление армянского лидера вызвало достаточно много вопросов. Бойцы погранвойск ФСБ России действительно присутствуют в Армении. Однако в Договоре Москвы и Еревана от 25 января 1994 года о статусе российских пограничников на армянской территории, говорится об охране границы с Турцией и Ираном, но не с Азербайджаном или Грузией. Как поясняет ТАСС, погрануправление ФСБ России в Армении включает в себя четыре погранотряда: три на турецкой границе – в Гюмри, Армавире и Арташате, и один на границе с Ираном – в Мегри. Опять-таки, об охране рубежей с Азербайджаном речи не идет.

Но, как указал Искандарян, статья 25 договора предполагает, что передвижение и маневры пограничников вне мест их дислокации, «проводятся на основании планов, согласованных с государственными органами Республики Армения». Перемещение российских военнослужащих и военной техники в интересах охраны границы осуществляется беспрепятственно, гласит 18-я статья договора.

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Так что российские военнослужащие присутствуют на границе Армении с Арцахом (армянское название Нагорного Карабаха) на законных основаниях, констатирует Искандарян. «Граница Армении с НКР практически смыкается с участком армяно-иранской границы в районе города Мегри. В районе Мегри находится база пограничных войск России, как это и предусмотрено российско-армянским договоренностями 1990-х годов», – подчеркнул армянский политолог.

Политолог Сергей Марков в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что пограничникам вряд ли что-то может угрожать. «В конфликте они никакой роли не играют. Кроме того, насколько известно, Азербайджан не планирует вторжение на территорию Армении, он планирует установить контроль над своей территорией», – уверен Марков.

«В карабахском конфликте Россия поддерживает нейтралитет», – напомнил собеседник. Следовательно, делает вывод эксперт, Баку явно не заинтересован во втягивании России в этот конфликт – например, из-за каких-нибудь инцидентов с пограничниками.

Марков отрицает возможность вмешательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае, если в отношении российских пограничников будет проявлена агрессия Азербайджана. «Вмешательства ОДКБ точно не будет, – уверен эксперт. – Кроме России и Армении членами организации являются еще Белоруссия, Казахстан, Киргизия Таджикистан и Узбекистан. Россия одна от их имени выступить не сможет. Двусторонний договор о военной помощи между Россией и Арменией, может вступить в силу при обстреле азербайджанскими военными российских пограничников. Но повторюсь, такой сценарий маловероятен».

Тем временем, Баку выдвинул условия для введения миротворцев в зону конфликта. Миссия может состояться только с одобрения Азербайджана, заявил в четверг глава МИД республики Джейхун Байрамов. Ранее в минобороны Армении выразили уверенность, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. В четверг вечером в правительстве Армении признали, что азербайджанские войска находятся в пяти километрах от второго по величине города Нагорного Карабаха – Шуша.

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