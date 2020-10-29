Азербайджанские военные вплотную приблизились к городу Шуши в Карабахе

Подразделения вооруженных сил Азербайджана находятся в пяти км от второго по величине города Нагорного Карабаха Шуши, сообщил информационный центр при правительстве Армении.

«Президент Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика – прим. ВЗГЛЯД) Араик Арутюнян в обращении к народу заявил, что подразделения ВС Азербайджана находятся в пяти км от Шуши», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Президент Владимир Путин заявлял, что в Нагорном Карабахе сложилась очень сложная ситуация, в конфликте сторон у каждого своя правда и нет простых решений. Он напомнил, что конфликт Армении и Азербайджана начался с этнических столкновений еще при СССР, а руководство Советского Союза тогда «не приняло никаких действенных мер» для обеспечения защиты людей, и армяне «взялись за оружие».