Затулин разъяснил подоплеку предложения Алиева остановить наступление в Карабахе

Азербайджанский президент Ильхам Алиев предложил остановить продвижение своей армии в Карабахе, но в этом мирном плане есть подвох, пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Если Баку удовлетворится лишь контролем над Лачинским коридором, это будет означать полную блокаду карабахских армян.

«Понятно, почему президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с таким ультиматумом именно сейчас. Азербайджанская армия смогла взять под контроль четыре из семи районов по периметру Нагорного Карабаха, которые контролировались армянской стороной. При этом Лачинский и Кельбаджарский районы, которые удерживают армяне, очень важны как коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией», – отметил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В среду Алиев заявил, что Баку остановит продвижение в Карабахе, когда получит под контроль Лачинский и Кельбаджарский районы и части Агдамского района. Одновременно президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести переговоры с конфликтующими сторонами. По его мнению, Путину стоит переговорить с премьером Армении Николом Пашиняном, а сам Эрдоган готов обсудить вопрос с Алиевым.

Поясним – до войны 1992-94 годов территория Нагорного Карабаха (Арцаха) представляла собой анклав, окруженный территорией Азербайджана, без общей границы с Арменией. В военных условиях это гарантирует блокаду районов Карабаха, населенных армянами. Победа армян в предыдущей войне была достигнута благодаря захвату Лачинского коридора Армией обороны Нагорного Карабаха. Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика (НКР) в стратегических целях заняла семь упомянутых районов вокруг Карабаха, которые составили так называемый «пояс безопасности» НКР.

В результате долгих переговоров при посредничестве России в 2011 году была предложена так называемая Казанская формула – НКР возвращает под контроль Азербайджана 7 районов «пояса безопасности», Баку в обмен гарантирует безопасность Нагорного Карабаха. Сообщалось, что тогдашний армянский президент Серж Саргсян был готов передать 5 из 7 районов, ожидая, что в ответ Баку снимет железнодорожную блокаду Республики Армения.

О Казанской формуле как о способе урегулирования нынешнего карабахского конфликта напомнил в недавнем интервью радио Sputnik глава МИД России Сергей Лавров.

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То, что сейчас предлагает Армении Алиев, отличается от Казанской формулы, подчеркнул депутат Затулин. «Нужно отметить, что согласно формуле судьба Лачинского и Кельбаджарского районов должна решаться не сразу, а после передачи пяти других районов. А вопрос статуса Нагорного Карабаха планируется определить на основе референдума», – отметил парламентарий.

Но Азербайджан, который сейчас развивает успех именно в «поясе безопасности», опираясь на свои победы и армянские поражения, предлагает сделку «районы взамен на перемирие, констатировал Затулин. «Это чревато тем, что если страны не договорились о статусе региона, Азербайджан через некоторое время найдет повод для возобновления военных действий», – предполагает депутат.

«Теперь, требуя себе Лачин и Кельбаджар, Баку пытается изолировать Нагорный Карабах как таковой. Взамен не предлагается никаких подвижек в вопросе о статусе. Баку продолжает говорить о Нагорном Карабахе как своей неотъемлемой части, – подчеркнул Затулин. – А раз это так, то слова об автономии, беспроблемной совместной жизни армян и азербайджанцев – ничего не стоят».

По мнению парламентария, предложения Алиева преследуют две цели. «Первая общая, ради которой они воюют – возвращение Карабаха. Вторая цель – сделать вид, что они не отказываются от идеи прекращения огня», – сказал Затулин.

Политолог Сергей Марков, в свою очередь, уверен в том, что Армения и непризнанная НКР не примут предложение Баку. «Сейчас Армения надеется на военную победу. Она означает, прежде всего, сохранение стратегических объектов, это территории, где проживает большинство армянского населения, и два коридора, связывающие Армению с Нагорным Карабахом», – сказал Марков газете ВЗГЛЯД. По мнению эксперта, расчет Еревана основывается на том, что пока продвижение азербайджанских войск идет медленно, месяц прошел, заняты только 10% территории.

Марков считает, что армяне надеются переломить ситуацию в свою пользу и привлечь Россию на свою сторону. «С этой целью Армения обстреливает азербайджанские города, чтобы вызвать ответную реакцию Азербайджана, чтобы он начал наносить удары по территории Армении, как по военным объектам, так и по городам», – полагает собеседник.

В этом случае, по мнению Маркова, Армения будет апеллировать даже не к обязательствам Москвы по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входят, в том числе, Россия и Армения), а к двустороннему российско-армянскому договору. «Договор ОДКБ – это согласие всех его членов. Сегодня трудно представить, что мусульманские страны ОДКБ – Казахстан и Киргизия будут принимать решение о вступлении в конфликт на стороне Армении, – пояснил свое мнение Марков. – Белоруссия же имеет хорошие отношения прежде всего с руководством Азербайджана».

«В самой Армении тоже есть разногласия, как себя вести, на чем настаивать и как обороняться», – отметил депутат Затулин. «Но то, что армяне будут настаивать на обороне Лачинского и Кельбаджарского районов, совершенно очевидно, – резюмировал замглавы комитета Госдумы по делам СНГ. — Армяне стоят перед угрозой своего существования в Карабахе, и наличие коридоров для них жизненно важно. Так что скорее всего борьба здесь продолжится».

Вечером в среду Армия обороны непризнанной НКР заявила о подавлении огневых точек вооруженных сил Азербайджана в глубине территории противника. В тот же день министр обороны Армении Давид Тоноян заявил об особой роли России в усилиях по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе как государства, имеющего рычаги влияния в данном вопросе.

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