Армения заявила об особой роли России в карабахском урегулировании

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил об особой роли России в усилиях по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе как государства, имеющего рычаги влияния в данном вопросе.

«Министерство обороны Армении высоко ценит усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на прекращение боевых действий в Арцахе (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД). В этой связи мы подчеркиваем особую роль Российской Федерации, как имеющего исключительные интересы и рычаги влияния в данном вопросе государства, заинтересованного в мире и стабильности на Южном Кавказе», – цитирует РИА «Новости» Тонояна.

По его словам, ход боевых действий, «развязанных Азербайджаном против Арцаха, подтверждает позицию Армении и всего международного сообщества (за единичными исключениями) о том, что у нагорно-карабахского конфликта нет военного решения».

«Армянская сторона по-прежнему видит решение вопроса исключительно путем мирных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в составе Российской Федерации, США и Франции. Тем не менее, если попытки разрешения конфликта военным путем продолжатся, то проливающий кровь понесет и политическую, и моральную ответственность», – добавил Тоноян.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонной беседы с российским коллегой Николаем Патрушевым высоко оценил роль России в деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.