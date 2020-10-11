Азербайджан обвинил Армению в обстреле Мингячевирской ГЭС

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о ракетном обстреле Вооруженными силами Армении Мингячевирской гидроэлектростанции.

«Армянские вооруженные силы около 04.00 (03.00 мск) подвергли ракетному обстрелу крупный промышленный город Азербайджана Мингячевир в 100 км от зоны боевых действий и расположенную там Мингячевирскую электростанцию», – приводит сообщение Генпрокуратуры Азербайджана ТАСС.

В ведомстве уточнили, что ракеты противника были перехвачены силами ПВО Азербайджана.

В прошлое воскресенье Азербайджан также обвинил Армению в ракетном ударе по Мингячевиру, где расположена ГЭС. В Ереване опровергли заявление Баку об обстреле Мингячевира. После этого в Баку назвали число пострадавших при ударе по Мингячевиру.

Напомним, в субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

В тот же день Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Позже министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила договоренности между Баку и Ереваном, а также подробно рассказала об особой опасности обострения в Нагорном Карабахе.

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