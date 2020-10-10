Армения обвинила Азербайджан в срыве соглашения о прекращении огня

Министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

«Нарушая свои обязательства, Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах. Были нанесены удары по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, что нельзя трактовать иначе как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня», – приводит текст заявления МИД Армении ТАСС.

Как говорится в сообщении, «чтобы скрыть или, возможно, оправдать свою политику, азербайджанская сторона начала распространять дезинформацию, выдвигая ложные обвинения о том, что ВС Армении держат под огнем населенные пункты и линию фронта».

«Решительно осуждаем действия Азербайджана, направленные на срыв соглашения о прекращении огня. Предупреждаем, что вся ответственность за ситуацию лежит на поддерживаемом Турцией азербайджанском руководстве», – говорится в заявлении МИД республики.

Напомним, в субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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