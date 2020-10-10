Армения обвинила Азербайджан в срыве соглашения о прекращении огня

Взгляд
10 октября, суббота  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера.
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Армения обвинила Азербайджан в срыве соглашения о прекращении огня

    10 октября 2020, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

    «Нарушая свои обязательства, Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах. Были нанесены удары по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, что нельзя трактовать иначе как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня», – приводит текст заявления МИД Армении ТАСС.

    Как говорится в сообщении, «чтобы скрыть или, возможно, оправдать свою политику, азербайджанская сторона начала распространять дезинформацию, выдвигая ложные обвинения о том, что ВС Армении держат под огнем населенные пункты и линию фронта».

    «Решительно осуждаем действия Азербайджана, направленные на срыв соглашения о прекращении огня. Предупреждаем, что вся ответственность за ситуацию лежит на поддерживаемом Турцией азербайджанском руководстве», – говорится в заявлении МИД республики.

    Напомним, в субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

    Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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