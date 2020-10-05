В Баку назвали число пострадавших при ударе по Мингячевиру

В результате ракетного удара по городу Мингячевир на западе Азербайджана ранения получили пять человек, сообщила генпрокуратура республики.

«В результате попадания ракеты по частному дому пять человек получили ранения», – приводит текст сообщения генпрокуратуры Азербайджана ТАСС.

По данным ведомства, всего армянской стороной по городу были выпущены три ракеты, две из них не разорвались.

Накануне Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по городу Мингячевир, где расположена гидроэлектростанция. По версии Баку, обстрелу подвергся также Тертер. В Ереване опровергли заявление Баку об обстреле Мингячевира с территории Армении.

В воскресенье утром власти Карабаха заявили, что в ответ на обстрел Степанакерта со стороны Азербайджана ВС непризнанной республики нанесли удары по военным объектам в ряде азербайджанских городов, уничтожив военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа. Минобороны Азербайджана подтвердило обстрел города Гянджа Вооруженными силами Армении, однако опровергло сообщения об уничтожении военного аэродрома.

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Также Минобороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории. При этом глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов заявил, что «открытие огня с территории Армении расширяет зону боевых действий». В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не ведет огонь по Азербайджану со своей территории.

Днем ранее в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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