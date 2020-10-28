Армия Карабаха заявила об уничтожении огневых точек на территории Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о подавлении огневых точек вооруженных сил Азербайджана в глубине его территории.

«В результате соразмерных действий Армии обороны огневые точки, находившиеся в глубине территории противника, подавлены. Министерство обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) призывает противника придерживаться достигнутых договоренностей о гуманитарном перемирии, иначе соразмерный ответ не заставит себя долго ждать», – говорится в заявлении армии Карабаха в Facebook.

Ранее госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что в результате обстрела города Шуши азербайджанскими ВС из РСЗО «Смерч» погиб один житель, двое ранены.

Между тем министерство обороны Азербайджана сообщило, что в среду утром Тертерский район республики подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Армении.

Накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе. До этого Пашинян заявил, что Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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