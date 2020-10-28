В Баку заявили об обстреле Арменией Тертерского района Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в среду утром Тертерский район республики подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.

«28 октября около 07.30 (06.30 мск) армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района», – приводит ТАСС текст сообщения оборонного ведомства Азербайджана.

Накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе.

В понедельник Пашинян заявил, что Ереван готов идти на уступки для урегулирования карабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Нагорного Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД