Азербайджан и Турция выдвинули Армении требования по Карабаху

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Баку остановит продвижение в Карабахе, когда получит под контроль Лачинский и Кельбаджарский районы и части Агдамского района в регионе.

«Если сейчас армянская сторона выразит приверженность базовым принципам, мы будем уже сразу говорить о передаче под азербайджанский контроль Лачинского и Кельбаджарского районов и части Агдамского района, которые находятся под оккупацией. Тем самым мы в определенной степени облегчим задачи посредникам, потому что один из важных пунктов будет уже реализован, и нам не надо будет ждать какого-то второго этапа, он сразу должен наступить», – заявил президент в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что если удастся достигнуть политического урегулирования, то Еревану предстоит вывести войска из указанных территорий. Алиев пояснил, что после этого Баку будет готов «перейти к политическому урегулированию, оно будет охватывать многие аспекты».

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду заявил, что в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести переговоры с конфликтующими сторонами. По его мнению, Путину стоит переговорить с премьером Армении Николом Пашиняном, а сам Эрдоган готов обсудить вопрос с Алиевым.

«Отправляйте делегации на переговоры в Анкару. Диалог возможен и на уровне глав МИД. Однако в начале мы должны четко определиться – хотим ли мы мирного решения или нет? Ранее мы уже обсуждали возвращение пяти районов [Азербайджану], а затем еще двух. Давайте предпримем искренние шаги. Мы должны сейчас решать этот вопрос», – сказал Эрдоган.

Выступление турецкого президента опубликовано в YouTube-канале агентства «Анадолу».

В среду Алиев заявил, что военные Азербайджана установили контроль над несколькими населенными пунктами в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.