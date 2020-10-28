Азербайджан заявил об установлении контроля над 13 селами в Карабахе

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что военные Азербайджана установили контроль над несколькими населенными пунктами в Нагорном Карабахе.

«Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджу Агалы и Зернели Зенгиланского, Мандылы Физулинского, Газанземи, Ханагабулаг, Чюллю, Гушчулар, Гараагадж Джебраильского, Гияслы, Адильджа, Гылыджан Губадлинского районов», – цитирует сообщение Алиева РИА «Новости».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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