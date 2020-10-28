Пашинян ответил на вопрос о российских военных на границе с Карабахом

В присутствии российских пограничников в районе границы с Карабахом нет ничего необычного, заявил премьер-министр Армении Никол Пашиня.

Глава правительства прокомментировал журналисту испанского агентства EFE Пабло Гонзалезу информацию о появившихся в соцсетях снимках, на которых изображены якобы российские военные на армянской границе в районе Карабаха, передает РИА «Новости».

«В этом нет никакой новости. Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении», – сказал Пашинян.

Ранее Пашинян выразил мнение, что сирийские боевики, участвующие в войне против Нагорного Карабаха, представляют непосредственную угрозу для России, что дает Москве основания для антитеррористической операции в непризнанной республике.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.