Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что сирийские боевики, участвующие в войне против Нагорного Карабаха, представляют непосредственную угрозу для России, что дает Москве основания для антитеррористической операции в непризнанной республике.

«Для меня очевидно, что части или отдельные лица из тех разгромленных (в Нагорном Карабахе) групп просто перебрасываются в Россию, потому что, я думаю, они воспринимают Россию как врага, так же как Нагорный Карабах или Армению. Вопрос в том, как будет продолжаться весь этот процесс. Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию и там они (россияне) начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия. Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе», – передает ТАСС его слова.

Он также отметил, что Москва «предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу ее национальной безопасности».

Однако теперь, по словам армянского премьера, боевики находятся ближе к российским границам. «Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основы, чтобы реагировать на эту ситуацию», – сказал Пашинян.

Также он счел приоритетным в процессе урегулирования конфликта вокруг Карабаха вопрос о признании Азербайджаном права региона на самоопределение. «Я неоднократно говорил, и это официальная позиция Армении фактически во все времена, что право на самоопределение Карабаха, то есть его статус, имеет стратегически важную роль для нас», – добавил Пашинян.

Кроме того, по его словам, Армения готова на компромисс на переговорах с Азербайджаном, а предпосылкой для этого является решение вопроса о статусе Карабаха. «Конечно, мы готовы на компромисс, мы всегда это говорили. Отправная точка для нас – это статус Нагорного Карабаха. Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса», – замети премьер.

При этом он добавил, что контроль за режимом прекращения огня в Карабахе должны осуществлять страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

«Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и для нас очевидно, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ поддерживают усилия РФ на восстановление стабильности в регионе. Что касается участия тех или других стран, то эти страны уже обозначены. Те страны, которые должны активно участвовать в процессе, это Россия, которая является самой активной участницей этого процесса, и другие сопредседатели Минской группы, которые тоже участвуют [в процессе урегулирования]», – заключил он.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ.