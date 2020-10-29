Азербайджан выдвинул условие согласия на миротворцев в Карабахе

Введение миротворческой миссии в Нагорном Карабахе может состояться только с одобрения Азербайджана, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Любое размещение миротворцев на суверенной азербайджанской территории требует согласия правительства Азербайджана», – заявил Байрамов РИА «Новости».

По его словам, миротворческая миссия – один из элементов урегулирования конфликта и часть базовых принципов, которые в основе мирных переговоров.

«Об этом говорится в решении будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, в котором Группе планирования высокого уровня поручается разработка плана по созданию, определению структуры и деятельности многонациональных миротворческих сил ОБСЕ в Нагорном Карабахе», – сказал азербайджанский лидер.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.