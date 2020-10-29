Баку опроверг обстрел российской погранзаставы в Армении

Сообщения об обстреле российской погранзаставы на границе Ирана и Армении не соответствуют действительности, заявило азербайджанское минобороны.

«Распространенная в армянских СМИ информация о том, что ВС Азербайджана якобы обстреляли из минометов погранзаставу России в приграничных с Ираном армянских территориях является полной дезинформацией и носит провокационный характер. Наоборот, территория Азербайджана была обстреляна ВС Армении в этом направлении», – цитирует сообщение азербайджанского ведомства РИА «Новости».

В минобороны Азербайджана подчеркнули, что у них нет «военных целей» на территории Армении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что азербайджанские военные якобы обстреляли погранзаставу России в приграничных с Ираном армянских территориях.

До этого минобороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении Тертерского района, где находятся представители дипломатического корпуса, аккредитованного в республике.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.