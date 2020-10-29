Баку заявил об обстреле Тертера, в котором находятся иностранные дипломаты

Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле вооруженными силами Армении Тертерского района, где находятся представители дипломатического корпуса, аккредитованного в республике.

«Во время поездки руководителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, послов, военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране вместе с официальными лицами страны в Тертер, вооруженные силы Армении, в очередной раз нарушив режим гуманитарного перемирия, намеренно обстреляли эту территорию. Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии против международной общественности», – передает ТАСС сообщение пресс-службы военного ведомства.

Тем временем источник в Тертере подтвердил, что во время визита дипломатов в городе постоянно были слышны артиллерийские обстрелы.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.