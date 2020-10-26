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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:37  |  vz.ru
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

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Армения хитростью избежала стратегической катастрофы

Азербайджанским войскам остается только рассматривать издалека стратегические цели, которые они наметили на территории НКР Илья Питалев/РИА Новости
Важнейшую победу впервые за долгое время одержала в Карабахе армянская армия. Ей удалось отбросить азербайджанские войска от т.н. Лачинского коридора - стратегической дороги, соединяющей Армению и Карабах. К чему привела бы Армению потеря этой позиции и почему Азербайджан терпит неудачи и на других участках фронта? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

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Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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    Армения хитростью избежала стратегической катастрофы

    Азербайджанским войскам остается только рассматривать издалека стратегические цели, которые они наметили на территории НКР    26 октября 2020, 08:30
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    Важнейшую победу впервые за долгое время одержала в Карабахе армянская армия. Ей удалось отбросить азербайджанские войска от т.н. Лачинского коридора - стратегической дороги, соединяющей Армению и Карабах. К чему привела бы Армению потеря этой позиции и почему Азербайджан терпит неудачи и на других участках фронта?

    В конце прошлой недели ситуация для Армении и Нагорного Карабаха (НКР) была воистину близка к стратегической катастрофе.

    В минувшую пятницу Южный корпус азербайджанской армии, разбив армянскую группировку в долине реки Аракс и в Геянской степи, далеко продвинулся в сторону армянской границы, заняв в том числе город Кубатлы. Передовые азербайджанские части придвинулись к карабахскому городу Лачин на расстояние от 10 до 15 километров. Это поставило под прямую угрозу сообщение НКР с Арменией, потому что Лачинский коридор стал попадать под обстрел азербайджанской армией.

    Лачинский коридор - критично важная для всей обороны Карабаха позиция (наряду с контролем над альтернативной дорогой из Вардениса в Мардакер), и её потеря могла привести к катастрофическим последствиям и для Армении, и для НКР. Если бы эта дорога была потеряна, то оборона Карабаха фактически перестала бы существовать. Лачинский коридор имеет важнейшее значение для снабжения всего Карабаха, в том числе военными грузами, для связи его с Арменией.

    В пятницу в столицу НКР Степанакерт прибыл министр обороны Армении Давид Тоноян, который и принял на себя командование карабахскими войсками. Не факт, что именно это сказалось на дальнейшем ходе событий. Скорее всего, армянам удалось сконцентрировать достаточные силы, чтобы в субботу, 24 октября отрезать наступающую азербайджанскую группировку от снабжения и накрыть её огнём РЗСО. В результате наступавшая батальонная тактическая группа (БТГ) азербайджанской армии была уничтожена, а поддерживавшие её силы отступили к Кубатлы.

    Это первая серьёзная тактическая победа армян на южном участке фронта после оставления практически всей «зоны безопасности» и потери выхода к иранской границе. Более того, неудачная оборона Зангелана привела к хаотичному отступлению армянских сил на север к Лачину, что опять же граничило со стратегическим поражением.

    Другое дело, что азербайджанские войска, привыкшие наступать по степи, не могут адекватно штурмовать предгорья и горы. Между Кубатлы и Лачином горы около 1700 метров над уровнем моря, и продолжать наступление в прежнем темпе азербайджанские войска не могут. Они натолкнулись на оборону «горной крепости» Карабах, к штурму которой не готовы. Действовать в таком рельефе не могут и авиация Азербайджана и беспилотники, которые до этого в значительной степени обеспечивали темп продвижения азербайджанцев по степи.

    Армяне заманили азербайджанцев в ту же самую ловушку, в которую те уже несколько раз попадали: передовая БТГ идёт как на параде, но затем попадает в зону поражения армянских РЗСО, а, отступая, находит минные поля, оставшиеся там со средины 1990-х годов. Организация этой операции потребовала от армян серьёзной концентрации сил и особенного напряжения. Но ничего другого им и не оставалось, учитывая колоссальное значение Лачинского коридора.

    Предыдущие попытки поймать наступающие группы азербайджанской армии в классические котлы не удавались из-за преобладания на этом участке азербайджанской ствольной артиллерии. Широко разрекламированная (в том числе и лично Николом Пашиняном) попытка выйти заново к иранской границе через открытый и практически неохраняемый фланг азербайджанцев натолкнулась на огонь «лёгкой кавалерии» - буксируемой артиллерии и чешских гаубиц Dana.

    На других направлениях также сработал принцип «горной крепости». Как только азербайджанские части приблизились к горам, их наступление схлопнулось. В этом плане очень показательная ситуация на северном участке фронта. Горные стрелки и спецназ смогли вскарабкаться только на одну горную вершину на хребте Муровдаг (это географически естественная северная граница Карабаха и Кельбаджарского района, связывающего Карабах и Армению). На этом всё наступление азербайджанцев на севере остановилось. Несколько дней назад попытка продвижения азербайджанцев у горы Агер закончилась истреблением роты спецназа, после чего Баку полностью прекратил попытки наступления в северной зоне.

    На северо-востоке наступление Азербайджана также развивалось сперва вроде бы успешно, но крайне медленно. Азербайджанцы ценой очень больших потерь продвинулись по долине реки Тертер, заняли там несколько крупных населённых пунктов, но также остановились. Стратегической задачей на этом направлении было занятие города Мардакерт, в который упирается вторая (альтернативная Лачину, но меньшая по пропускной способности) дорога снабжения из Армении. Это не удалось, и армяне сейчас успешно удерживают там фронт.

    Важно заметить, что азербайджанская сторона не проявила тактической гибкости. Даже тактически обученная пехота типа горных стрелков и спецназ просто в лоб атаковали армянские позиции в горах, лезли на склоны, несли большие потери и останавливались.

    Результатом успешной обороны армян на севере, северо-востоке (это связанные направления, хотя и отличающие по рельефу местности) и тем более на юге стал коллапс всего стратегического плана Баку. Он предусматривал наступление по сходящимся направлением с севера и юга и выходам на две дороги снабжения из Армении. Остановка северной группировки всю эту стратегию похоронила.

    Разгром передовой азербайджанской БТГ на подступах к Лачину позволил избавить НКР от «атмосферы катастрофы» - по крайней мере, на какое-то время. Пока что стратегического поражения армянам удалось избежать, но вот насколько они смогут этот успех закрепить - другой вопрос. Сейчас оперативная инициатива остаётся за азербайджанцами, хотя стратегических целей достигнуто ими не было. В тылу у Кубатлы у них остаётся небольшая армянская оперативная группа, которая адски сопротивляется, не давая возможности соединиться с Нахичеванью, но обеспечить её ресурсами практически невозможно.

    Стратегической целью продвижения азербайджанской армии на данный момент заявлена Шуша, но после остановки наступления на Лачин это выглядит миражом.

    Южный корпус, всё последнее время энергично двигавшийся вперёд, сильно потрёпан, и ему требуется переоснащение. Лобовой штурм «горной крепости» сейчас исключён. Политическая пауза позволит азербайджанской стороне постепенно переоснастить Южный корпус и, возможно, снять с него части для организации давления на центральном направлении. Потенциал же наступления на Лачин сейчас фактически исчерпан.

    Победа у Лачина даст армянам шанс переосмыслить свои действия и приступить к строительству новой системы обороны. Есть и моральный аспект: оборона у Зангелана не задалась с самого начала и впервые с 1988 года можно было говорить о хаотичном отступлении армянских войск, несмотря на все патриотические призывы. Сейчас патриотический настрой возвращается.

    Армении и НКР с точки зрения боевого духа необходима была хотя бы одна такого рода победа, пусть и локальная - чтобы вернуть войска в надлежащее боевое состояние. Это удалось, да еще на важнейшем стратегическом участке.


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