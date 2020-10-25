Президент Карабаха обсудил с силовиками шаги по нанесению «потерь» ВС Азербайджана

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обсудил в воскресенье с силовиками шаги по сдерживанию ВС Азербайджана и «нанесению ему непоправимых потерь».

«Сегодня вместе с министром обороны Джалалом Арутюняном и другими должностными лицами, отвечающими за систему безопасности нашей страны, посетили юго-восток республики. На месте обсудили основные шаги, которые должны сдержать наглые и агрессивные действия врага и нанести ему непоправимые потери», – передает РИА «Новости» его слова.

Арутюнян также добавил, что Армия обороны Карабаха и ополченцы «твердо стоят на занимаемых позициях, прилагая героические усилия для защиты Родины».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Анкара заявляла, что Турция может отправить своих военных в зону конфликта в Карабахе, если Азербайджан попросит об этом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что у Азербайджана есть своя боеспособная армия, страна не нуждается в необходимости вовлекать в конфликт кого-либо еще.

В МИД России сообщили, что Москва обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, Россия подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту.

До этого стало известно о роли Турции в обострении вооруженного противостояния в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах, конфликт не начался бы без вмешательства Анкары.