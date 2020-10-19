МИД заявил об обсуждении с Турцией вопроса о наемниках из САР в Карабахе

Россия обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, Москва подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

«Да, мы обсуждаем все вопросы», – передает РИА «Новости» ответ Богданова на соответствующий вопрос.

На уточняющий вопрос, высказывает ли Росся в ходе консультации позицию о том, что привлечение наемников к боевым действиям в Нагорном Карабахе неприемлемо, Богданов сказал: «Разумеется, конечно».

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган поддерживает террористов в Ливии, а также является главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе.

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