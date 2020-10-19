Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана потребности в боевиках с Ближнего Востока

У Азербайджана есть своя боеспособная армия, страна не нуждается в необходимости вовлекать в конфликт кого-либо еще, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя информацию о переброске в зону конфликта боевиков с Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливии.

Президент утверждает, что такие заявления безосновательны. «Фактов нет. Необходимости нет. (...) Ни одна страна с нашей стороны в конфликт не вовлечена, никаких террористов с нашей стороны нет», – сказал он. «Азербайджанская армия показала свою боеспособность как на поле битвы, так и в плане технического вооружения», – передает слова Алиева ТАСС.

Он добавил, что пока рано обсуждать вопрос о размещении в Нагорном Карабахе международных миротворческих сил или так называемых наблюдателей.

Он напомнил, что этот вопрос значится в самом конце согласованных ранее Минской группой ОБСЕ базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Тогда, когда будут урегулированы уже все вопросы, связанные с деоккупацией, тогда предполагалось присутствие иностранных миротворческих сил. Но, поскольку не были согласованы основные вопросы, требующие урегулирования, то к этому вопросу стороны так и не подошли», – сказал Алиев.

«Мы с армянской стороны не услышали об их готовности вывести войска с оккупированных территорий. Как только это произойдет, тогда вопрос уже о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен», – отметил глава Азербайджана.

«Мы привержены базовым принципам, о которых я уже говорил. (...) Это возврат территорий, оккупированных армянской стороной, переговоры по будущему Нагорного Карабаха, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах, в Шушу. Все это написано в базовых принципах, и армянская сторона на разных этапах давала согласие на все это», – добавил Алиев.

Вместе с тем президент выразил озабоченность информацией о том, что российское вооружение, которое, по информации властей Азербайджана, перебрасывается в Армению, может попадать туда контрабандным путем без ведома Москвы.

«Мы доводили до российской стороны беспокойства о том, что в период активной фазы противостояния осуществляется переброска огромного количества вооружений из российских городов на территорию Армении. У нас есть данные, у нас есть карты полетов, у нас есть тип вооружений. И это все до российской стороны было доведено», – сказал Алиев.

Баку, по его словам, считает, что эти поставки осуществляются контрабандным путем. «Мы выразили предложение российской стороне, что это делается контрабандным путем. Потому что нам трудно поверить, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как страна, которая должна сохранять нейтралитет так же, как и Франция, и США, в период активной фазы конфликта вооружала армянскую сторону», – добавил президент Азербайджана.

В МИД России сообщили, что Москва обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, Россия подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление Эрдогана мешают мирному урегулированию карабахского конфликта.

До этого стало известно о роли Турции в обострении вооруженного противостояния в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах, конфликт не начался бы без вмешательства Анкары.