В Госдуме оценили слова Эрдогана о продаже Россией оружия Армении

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о продажах Россией, США и Францией вооружения Армении мешают мирному урегулированию карабахского конфликта, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«К сожалению, подобные заявления не способствуют мирному урегулированию и деэскалации ситуации в зоне конфликта. Россия и остальные государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не поддерживают ни одну из сторон и выступают за прекращение кровопролития», – цитирует Слуцкого ТАСС.

Он отметил, что лидеры стран Минской тройки ранее выступили с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, а позже в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, договорившихся о перемирии.

Слуцкий подчеркнул, что в разрешении карабахского конфликта стоит идти дипломатическим путем, а не прибегать к «агрессивной риторике и взаимным обвинениям».

Ранее Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября . После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.