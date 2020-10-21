Турция допустила отправку своих войск в Карабах по просьбе Баку

Турция может отправить своих военных в зону конфликта в Карабахе, если Азербайджан попросит об этом, заявил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Turk.

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», – передает слова Октая РИА «Новости».

По его мнению, Россия не сможет урегулировать карабахский конфликт. «Россия попробовала найти решение (кризиса в Карабахе) и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось. То, что за столом не было Турции, – это большое упущение. [Президент Азербайджана Ильхам] Алиев сказал, что без Турции решения быть не может», – сказал Октай.

Вице-президент отметил, что Россия –одна из стран, с которой Турции удалось построить «наиболее здоровые и крепкие отношения на фоне происходящего в мире хаоса». «Мы с Россией по всем каналам переговариваемся, у нас налажены хорошие связи», – сказал он.

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Напомним, события в Нагорном Карабахе стали одним из многих за последние годы примеров агрессивной внешней политики Турции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Анкаре война на Кавказе и на каких основаниях Турция может вмешаться в противостояние между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан ради Турции уже поссорился с Грецией и Францией.