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24 октября, суббота  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Коронавирус воюет в Карабахе на стороне Азербайджана

Пандемия помешала многим армянским добровольцам попасть в Карабах Хамельянин Геннадий/Фотохроника ТАСС
Военный конфликт в Карабахе становится интернациональным. Ранее уже сообщалось, что на стороне Баку воюют протурецкие исламисты из Сирии и других ближневосточных стран. С официальным призывом к армянам всего мира взять в руки оружие для защиты Арцаха обратился и Ереван. Добровольцев много, но попасть в Армению им мешает отсутствие авиарейсов и все еще закрытые из-за пандемии границы. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...
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Онлайн-цензура со стороны техногигантов должна иметь финансовые последствия

Артём Кирьянов, член ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков
Как показывает российская практика, меры финансового воздействия не приносят должного эффекта – они просто игнорируются нарушителями. Есть ли выход из этой ситуации? Подробности...

Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Французы все поняли: в исламистских терактах виноваты соцсети. Более того, правительство пригласило глав французских отделений Facebook, Twitter, Google, TikTok, чтобы совместно выработать инструменты борьбы с «киберисламизмом» Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

Обсуждение: 22 комментария
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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    Коронавирус воюет в Карабахе на стороне Азербайджана

    Пандемия помешала многим армянским добровольцам попасть в Карабах    24 октября 2020, 09:20
    Фото: Хамельянин Геннадий/Фотохроника ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Анна Кукушкина,
    Ирина Яровая

    Военный конфликт в Карабахе становится интернациональным. Ранее уже сообщалось, что на стороне Баку воюют протурецкие исламисты из Сирии и других ближневосточных стран. С официальным призывом к армянам всего мира взять в руки оружие для защиты Арцаха обратился и Ереван. Добровольцев много, но попасть в Армению им мешает отсутствие авиарейсов и все еще закрытые из-за пандемии границы.

    В МИД России в пятницу озвучили требование вывести всех иностранных боевиков из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. «Подчеркнута неприемлемость переброски в регион боевиков незаконных вооруженных формирований из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки и необходимость их незамедлительного вывода оттуда», – цитировал ТАСС заявление внешнеполитического ведомства.

    Призыв прозвучал на встрече замглавы МИДа Олега Сыромолотова с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном. Хотя и не упоминалась сторона конфликта, на которой воюют упомянутые боевики, но по контексту можно догадаться, о ком и о чем идет речь. Скорее всего – о предполагаемом участии в кампании на стороне Азербайджана бойцов из протурецких формирований, действующих в Сирии и Ливии.

    В Ереване неоднократно заявляли о том, что среди азербайджанских военных замечены боевики из сирийских протурецких группировок «Дивизия «Султан Мурад», «Сулейман Шах», «Бригада Хамза» и прочих формирований, в которых «служат», в том числе люди из «Ан-Нусры». Ереван прямо обвинял Турцию в переброске исламистов. Последним по времени эту версию озвучил президент Армении Армен Саркисян. Подобные же версии звучали из других источников, в частности – даже от врагов Башара Асада из «Сирийской лаборатории по правам человека» (SOHR). О том, что Азербайджан благодаря Турции воспользовался помощью боевиков из Алеппо, заявлял президент Франции, которая традиционно занимает проармянскую позицию.

    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, впрочем, отрицает, что в наступлении в Карабахе участвует кто-либо, помимо армии республики. С другой стороны, глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с главой Госдепа Майком Помпео упрекнул Армению в «массовой вербовке наемников и террористов из-за границы». В подтверждение этого тезиса азербайджанское агентство АПА в пятницу опубликовало кадры допроса пленного армянского сержанта Альберта Микаэляна – тот говорит, что на стороне Армении сражаются курды из одной из ближневосточных стран.

    Ранее посол Турции в США Сердар Кылыч также обвинил Ереван в вербовке боевиков Рабочей партии Курдистана – группировки, действующей на турецком юго-востоке, которую Анкара считает террористической. На позапрошлой неделе случился дипломатический конфликт между Азербайджаном и Грецией – Баку обвинил Афины в терпимости к вербовке греческих армян для участия в боях в Карабахе.


    Сообщалось и об участии в конфликте граждан России. Так, лидер Союза армян России Ара Абрамян заявил «Интерфаксу» о 20 тыс. добровольцев – российских армян, готовых выехать на фронт в Карабах. Участие «интербригад», в принципе, подтверждает и Минобороны Армении. 1 октября на странице военного ведомства в Facebook появился призыв к добровольцам избегать нескоординированных действий и отправляться на передовую только через военкоматы.

    Военные эксперты в Москве убеждены в том, что россиянам, в том числе и российским армянам, нечего делать на фронтах Нагорного Карабаха. «Граждане РФ могут принимать участие в боевых действиях только в составе наших силовых структур, – заявил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – В данном случае война идет на территории Азербайджана и российские граждане не должны участвовать в ней. Напоминаю, что наш Уголовный кодекс карает за участие в незаконных вооруженных формированиях и боевых действиях в качестве наемников.

    Поэтому российские правоохранительные органы имеют все основания для вмешательства в ситуацию. Следует ожидать от них жесткой реакции».

    Действительно, статья 359-я Уголовного кодекса гласит: за участие наемника в вооруженном конфликте полагается срок от трех до семи лет, а за вербовку – от четырех до восьми. Но в статье делается важное уточнение – наемник воюет за деньги. Добровольчество само по себе уголовным преступлением не считается. А армянская сторона настаивает на том, что ей помогают исключительно по зову сердца представители диаспоры.

    Как утверждали собеседники портала Znak, на фронт едут армяне из Европы, Америки, России, с Ближнего Востока, летят в Ереван. По словам одного из добровольцев по имени Гаспар, чьи слова приводит издание, среди добровольцев есть соотечественники, которые бежали от войны в Сирии, где существует крупная армянская диаспора. 6 октября международная франкоязычная телекомпания TV5Monde выпустила репортаж, который рассказывает о сотнях добровольцев, «которые покинули свои дома и решили присоединиться к армии Армении, своей родины». «Мы здесь, чтобы защитить нашу землю и не позволить туркам совершить второй геноцид», – рассказал каналу житель Страсбурга, этнический армянин по имени Гамлет (перевод газеты ВЗГЛЯД). В сюжете утверждалось, что армия Армении принимает сотни таких добровольцев. Сейчас мы воюем не с Азербайджаном, а с Турцией, поэтому мы все должны участвовать», – сказал один из добровольцев.

    В  Ереване признают, что появление добровольцев из диаспоры – это большая моральная поддержка для защитников Арцаха. Как пояснил газете ВЗГЛЯД депутат армянского парламента от партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, желающих стать добровольцами очень много, однако они не могут добраться до театра военных действий.

    «О большом потоке пока говорить нельзя. Из-за коронавируса почти все пути закрыты, регулярных авиарейсов с Россией нет. По этой же причине к нам нельзя добраться и через Грузию», – посетовал депутат, напомнив, что недавно в парламент поступило коллективное письмо от добровольцев из России, которые хотят воевать в Карабахе, но не могут приехать. «Но даже сам факт таких заявлений укрепляет боевой дух армян Карабаха. Они видят, что на их защиту готовы встать братья со всего мира», – отметил депутат Марукян.

    На ваш взгляд

     
    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?




    Обсуждение:  112 комментариев

    Участие зарубежных армян в конфликтах в Арцахе можно назвать давней традицией. В частности, во время войны 1991-1994 на стороне Армии обороны Нагорного Карабаха воевали члены созданной в диаспоре организации «Армянская секретная армия освобождения Армении – Революционное движение» (ASALA). Так, активист ASALA – гражданин США Монте Мелконян, участник обороны армянских кварталов Бейрута во время гражданской войны в Ливане 1975-1990 годов, во время войны в Карабахе в начале 1990-х прославился как организатор обороны Шуши. Посмертно удостоен звания «Герой Армении». К слову заметим, что по утверждениям в прессе, образ Монте позаимствовал нынешний армянский лидер Никол Пашинян, когда добивался власти во время «бархатной революции» 2018 года. 

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