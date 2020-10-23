Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

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23 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто пять лет назад, 22 октября 1915 года, Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Папа Римский опоздал с гей-браками

Подобного заявления от Франциска ждали уже несколько лет, но прежде католикам-консерваторам удавалось сдерживать папу REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Глава Католической церкви призвал узаконить однополые партнерства для геев. Еще недавно было трудно представить, что папа Римский может пойти на подобное, но что сделано, то сделано. Как оправдываются подобные союзы с точки зрения христианской морали, почему с такими «оправданиями» согласны далеко не все и на что рассчитывает Франциск, призывая защитить права секс-меньшинств?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Подлинные цели Европы сводятся отнюдь не к однозначной поддержке какого-то из воюющих государств как таковой. ЕС хочет закрепиться в Закавказье, ослабив там позиции России и не позволив существенно возрасти влиянию Турции. Подробности...

Эрдоган пытается прорубить коридор к Каспийскому морю

Евгений Погребняк, журналист
В разгоревшейся войне на Южном Кавказе Турция принимает непосредственное участие, хотя и отрицает очевидное. Но зачем вообще, имея массу проблем, кроме помощи братскому Азербайджану, Эрдогану нужно ввязываться в новый конфликт? Подробности...
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Говорящий о гей-браках Франциск напоминает «доброго полицейского»

Игорь Караулов, поэт, публицист
Не так давно папа римский порадовал грешников, прославив секс как дар Божий. Но в руководимой им структуре от этого ничего не поменялось – целибат так и не был отменён, хотя католические священники не меньше, чем геи и лесбиянки, имеют право на простое человеческое счастье. Подробности...
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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
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    Вадим Трухачёв

    Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		23 октября 2020, 09:08

    Евросоюз ведет сложную игру вокруг Карабаха. Сейчас он чуть более склоняется в сторону Армении, меньше доверяет Азербайджану. Однако его подлинные цели сводятся отнюдь не к однозначной поддержке какого-то из воюющих государств как таковой. ЕС хочет закрепиться в Закавказье, ослабив там позиции России и не позволив существенно возрасти влиянию Турции.

    Из того, что говорили официальные лица Евросоюза и его ведущих стран, следует, что война в Карабахе их беспокоит и ее хорошо бы поскорее прекратить. «В выходные провел переговоры с министрами Армении и Азербайджана. Рост потерь среди гражданского населения неприемлем. Военные действия должны быть незамедлительно прекращены», – написал верховный комиссар по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

    Ему вторили и руководители председательствующей в ЕС Германии. «В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер высказалась в пользу прекращения огня и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ», – говорилось в сообщении пресс-службы канцлера Ангелы Меркель. «Призываю обе стороны конфликта незамедлительно остановить все боевые действия. В особенности обстрелы деревень и городов», – отметил глава немецкого МИД Хайко Маас.

    Если отталкиваться от этих слов, возникает ощущение, что перед нами не политики первого эшелона, а кот Леопольд с его крылатым: «Ребята, давайте жить дружно!». Из слов руководителей Евросоюза и Германии совершенно не следует, каким они видят будущее Нагорного Карабаха. Должен ли он войти в состав Азербайджана, получить некий особый статус? Или же его надо передать Армении? Тогда о чем разговаривать, какое должно быть итоговое решение? Непонятно.

    Дальше наступает кое-какое прояснение. Судя по всему, из двух сторон конфликта руководство ЕС чуть меньше доверяет Азербайджану. «Я также очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное», – сказал Боррель. Тоже ничего особенного – но про разговор с главой армянского МИД он не упомянул.

    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

    Из дальнейших слов главы европейской дипломатии становится понятно, что конкретно ему не нравится в поведении Азербайджана. И дело тут не в личности Ильхама Алиева, «не по-европейски унаследовавшего» президентское кресло от отца. И даже не в том, что премьер Армении Никол Пашинян изначально был прозападным политиком, пришел к власти в результате некоего подобия «цветной революции», и потому до некоторой степени стал для европейцев «своим».

    Главное, чем озаботился Боррель, заключается в том, что «Турция в полной мере поддерживает Баку». Это уже логично. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган европейцам неприятен, и это сказывается на восприятии действий Азербайджана. Данную мысль развил президент Франции Эммануэль Макрон, обвинивший Турцию в том, что «сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе (на юге Турции – ред.), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе».

    Из этих немногочисленных заявлений уже можно сделать вывод, как ведет себя Евросоюз. Речь идет об умеренной поддержке Армении, которая, правда, сопровождается множеством оговорок. Призывы «прекратить огонь» адресованы к обеим сторонам, и нигде не звучат слова о том, что именно один Азербайджан должен остановить стрельбу. Не говорят прямо европейцы и о признании НКР. Однако и слова о территориальной целостности Азербайджана тоже не звучат, а ругают чуть больше именно его.

    В действительности точка зрения Евросоюза на Нагорный Карабах – это сложная игра, в которой и Армения, и Азербайджан, и соседняя с ними Грузия выступают исключительно как объекты. Свой интерес к ним ЕС обозначил, когда все три государства включили в программу «Восточное партнерство». Тем самым в Брюсселе дали понять, что считают Закавказье зоной своих стратегических интересов. А некоторый крен в армянскую сторону – это продвижение своей повестки, а не поддержка Еревана как таковая.

    Закавказье интересно ЕС как с прагматической, так и с сугубо нематериальной стороны. Первое заключается в доставке энергоресурсов в Европу и транспортных путях в обход России (и отчасти Турции). Второе – в утверждении «европейских ценностей». В этом смысле Грузия и Армения, будучи христианскими странами, считаются более перспективными. В случае с мусульманским Азербайджаном можно обойтись и первой, сугубо экономической и геополитической, стороной дела.

    Если уж Евросоюз обозначил Закавказье как зону стратегических интересов, то ему важно следить за действиями двух других игроков – России и Турции. В случае с турками речь идет о том, чтобы они не усилились там существенно. В отличие от Балкан и Кипра, Кавказ находится от ЕС на некотором удалении, и потому там европейцы готовы признать некоторые права Турции. В частности, их особые отношения с Азербайджаном и некоторое влияние в Грузии.

    Что касается России, то при всей критике политики Эрдогана к ней в ЕС относятся еще хуже. Потому если за Турцией в ЕС готовы признать какие-то интересы в Закавказье, то в нашем случае речь идет о попытке свести российское влияние к минимуму. Конечно, самый лучший вариант – когда Россия и Турция прямо столкнутся в Закавказье. Однако европейцы понимают, что оба их соперника в регионе будут по максимуму избегать такого поворота событий. И потому готовы искать другие пути решения.

    Вопрос с Грузией кажется ЕС почти решенным – за исключением Абхазии и Южной Осетии. Полное вхождение Азербайджана в сферу влияния Турции – неприятно. Но если это приведет к отдалению от России – потерпеть можно. Что касается Армении, то здесь в идеале желателен вариант по ее выходу из ЕАЭС и заключение с ней полноценного договора об ассоциации. Так что здесь задача ЕС – не допустить полное поражение Пашиняна и его команды, чтобы у власти в Ереване не оказались пророссийские силы.

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    Потому в Евросоюзе стараются вести сложную игру. И итоговый вариант статуса Карабаха там видится не как в Южной Осетии, которая (по мнению европейцев) должна вернуться под контроль Грузии. И не как в Косово, когда оно выступает за право на отделение. Что именно здесь можно придумать, чтобы удовлетворить и Азербайджан, и Армению – над этим сейчас в европейских чиновничьих кабинетах усиленно работают. И как придумают – будут жестко принуждать обе стороны к выгодному ЕС компромиссу.

    Главное для ЕС – по максимуму ослабить влияние России в Закавказье, не допустить там значительное усиление Турции, сохранить и расширить маршруты доставки энергоносителей и продвинуть дальше свои ценности путем закрепления во власти лояльных себе политиков. И все последующие предложения Евросоюза наверняка или прямо сведутся к данным пунктам или же будут их косвенно подразумевать.


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