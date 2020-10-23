Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

Евросоюз ведет сложную игру вокруг Карабаха. Сейчас он чуть более склоняется в сторону Армении, меньше доверяет Азербайджану. Однако его подлинные цели сводятся отнюдь не к однозначной поддержке какого-то из воюющих государств как таковой. ЕС хочет закрепиться в Закавказье, ослабив там позиции России и не позволив существенно возрасти влиянию Турции.

Из того, что говорили официальные лица Евросоюза и его ведущих стран, следует, что война в Карабахе их беспокоит и ее хорошо бы поскорее прекратить. «В выходные провел переговоры с министрами Армении и Азербайджана. Рост потерь среди гражданского населения неприемлем. Военные действия должны быть незамедлительно прекращены», – написал верховный комиссар по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Ему вторили и руководители председательствующей в ЕС Германии. «В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер высказалась в пользу прекращения огня и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ», – говорилось в сообщении пресс-службы канцлера Ангелы Меркель. «Призываю обе стороны конфликта незамедлительно остановить все боевые действия. В особенности обстрелы деревень и городов», – отметил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Если отталкиваться от этих слов, возникает ощущение, что перед нами не политики первого эшелона, а кот Леопольд с его крылатым: «Ребята, давайте жить дружно!». Из слов руководителей Евросоюза и Германии совершенно не следует, каким они видят будущее Нагорного Карабаха. Должен ли он войти в состав Азербайджана, получить некий особый статус? Или же его надо передать Армении? Тогда о чем разговаривать, какое должно быть итоговое решение? Непонятно.

Дальше наступает кое-какое прояснение. Судя по всему, из двух сторон конфликта руководство ЕС чуть меньше доверяет Азербайджану. «Я также очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное», – сказал Боррель. Тоже ничего особенного – но про разговор с главой армянского МИД он не упомянул.

Из дальнейших слов главы европейской дипломатии становится понятно, что конкретно ему не нравится в поведении Азербайджана. И дело тут не в личности Ильхама Алиева, «не по-европейски унаследовавшего» президентское кресло от отца. И даже не в том, что премьер Армении Никол Пашинян изначально был прозападным политиком, пришел к власти в результате некоего подобия «цветной революции», и потому до некоторой степени стал для европейцев «своим».

Главное, чем озаботился Боррель, заключается в том, что «Турция в полной мере поддерживает Баку». Это уже логично. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган европейцам неприятен, и это сказывается на восприятии действий Азербайджана. Данную мысль развил президент Франции Эммануэль Макрон, обвинивший Турцию в том, что «сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе (на юге Турции – ред.), чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе».

Из этих немногочисленных заявлений уже можно сделать вывод, как ведет себя Евросоюз. Речь идет об умеренной поддержке Армении, которая, правда, сопровождается множеством оговорок. Призывы «прекратить огонь» адресованы к обеим сторонам, и нигде не звучат слова о том, что именно один Азербайджан должен остановить стрельбу. Не говорят прямо европейцы и о признании НКР. Однако и слова о территориальной целостности Азербайджана тоже не звучат, а ругают чуть больше именно его.

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В действительности точка зрения Евросоюза на Нагорный Карабах – это сложная игра, в которой и Армения, и Азербайджан, и соседняя с ними Грузия выступают исключительно как объекты. Свой интерес к ним ЕС обозначил, когда все три государства включили в программу «Восточное партнерство». Тем самым в Брюсселе дали понять, что считают Закавказье зоной своих стратегических интересов. А некоторый крен в армянскую сторону – это продвижение своей повестки, а не поддержка Еревана как таковая.

Закавказье интересно ЕС как с прагматической, так и с сугубо нематериальной стороны. Первое заключается в доставке энергоресурсов в Европу и транспортных путях в обход России (и отчасти Турции). Второе – в утверждении «европейских ценностей». В этом смысле Грузия и Армения, будучи христианскими странами, считаются более перспективными. В случае с мусульманским Азербайджаном можно обойтись и первой, сугубо экономической и геополитической, стороной дела.

Если уж Евросоюз обозначил Закавказье как зону стратегических интересов, то ему важно следить за действиями двух других игроков – России и Турции. В случае с турками речь идет о том, чтобы они не усилились там существенно. В отличие от Балкан и Кипра, Кавказ находится от ЕС на некотором удалении, и потому там европейцы готовы признать некоторые права Турции. В частности, их особые отношения с Азербайджаном и некоторое влияние в Грузии.

Что касается России, то при всей критике политики Эрдогана к ней в ЕС относятся еще хуже. Потому если за Турцией в ЕС готовы признать какие-то интересы в Закавказье, то в нашем случае речь идет о попытке свести российское влияние к минимуму. Конечно, самый лучший вариант – когда Россия и Турция прямо столкнутся в Закавказье. Однако европейцы понимают, что оба их соперника в регионе будут по максимуму избегать такого поворота событий. И потому готовы искать другие пути решения.

Вопрос с Грузией кажется ЕС почти решенным – за исключением Абхазии и Южной Осетии. Полное вхождение Азербайджана в сферу влияния Турции – неприятно. Но если это приведет к отдалению от России – потерпеть можно. Что касается Армении, то здесь в идеале желателен вариант по ее выходу из ЕАЭС и заключение с ней полноценного договора об ассоциации. Так что здесь задача ЕС – не допустить полное поражение Пашиняна и его команды, чтобы у власти в Ереване не оказались пророссийские силы.

Потому в Евросоюзе стараются вести сложную игру. И итоговый вариант статуса Карабаха там видится не как в Южной Осетии, которая (по мнению европейцев) должна вернуться под контроль Грузии. И не как в Косово, когда оно выступает за право на отделение. Что именно здесь можно придумать, чтобы удовлетворить и Азербайджан, и Армению – над этим сейчас в европейских чиновничьих кабинетах усиленно работают. И как придумают – будут жестко принуждать обе стороны к выгодному ЕС компромиссу.

Главное для ЕС – по максимуму ослабить влияние России в Закавказье, не допустить там значительное усиление Турции, сохранить и расширить маршруты доставки энергоносителей и продвинуть дальше свои ценности путем закрепления во власти лояльных себе политиков. И все последующие предложения Евросоюза наверняка или прямо сведутся к данным пунктам или же будут их косвенно подразумевать.