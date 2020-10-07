В ЕС сочли трудновыполнимыми условия Баку для переговоров с Ереваном

Выдвигаемые Азербайджаном условия для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе трудновыполнимы, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, вступая перед депутатами Европейского парламента.

«Я также очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное, а с каждым днем ситуация усугубляется», – сказал Боррель.

Он также добавил, что крайне озабочен и тем, что «Турция в полной мере поддерживает Баку», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

В тот же день Минобороны Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.