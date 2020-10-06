Ереван заявил о широкомасштабном наступлении Баку в Карабахе

Минобороны Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

«По данным армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика – прим. ВЗГЛЯД), во второй половине дня ВС противника начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения, задействовав резервные силы, большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию. Противник также игнорирует безопасность территории соседнего Ирана», – написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, передает ТАСС.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.