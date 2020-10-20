Успехи армии Азербайджана угрожают лично Пашиняну

Азербайджанские войска уверенно движутся к Степанакерту с юга. Главное, что они пробились сквозь оборонительный вал, создававшийся более 25 лет, и теперь отступающей армянской армии приходится защищаться на голой местности. С севера азербайджанцы тоже наступают, хотя и медленнее. Но если так пойдет, то Степанакерт будет отрезан от Армении. Чем для Армении обернется поражение в Карабахе?

Минобороны Армении признало, что азербайджанская армия развивает наступление против войск Нагорного Карабаха на южном фланге. Накануне пехота при поддержке артиллерии начала продвижение в районе Худаферинского водохранилища близ границы с Ираном, чтобы закрепиться на выгодных позициях, констатировала в Facebook пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об «освобождении от оккупации» полутора десятков населенных пунктов в Джебраильском районе – на территории, которая относятся к поясу безопасности самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Всего же азербайджанская сторона насчитала 74 «деоккупированных» села.

Бакинский портал Haqqin.az утверждает, что наступление ведется не только на «Физули-Гадрут-Джебраильском направлении и вдоль реки Араз» (то есть на южном направлении вдоль границы с Ираном с перспективой выхода на границу Армении), но и на северном, Агдере-Агдамском направлении. «Азербайджанская армия контролирует оперативную обстановку на всей протяженности фронта», – утверждает портал.

Армянская сторона, как было сказано выше, признала лишь факт сложной ситуации на юге, и указывает на то, что НКР и Азербайджан несут в равной степени серьезные потери.

С армянской стороны в самом деле не поступало опровержений о продвижении азербайджанцев на юге, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. «Говорится только, что «идут упорные бои», «мы отбрасываем противника, изматываем его в боях» и так далее. Азербайджанская сторона дает конкретные детали. Взяты населенные пункты, войска, наступая вдоль реки Аракс, установили контроль за несколькими мостами, которые связывают взятую ей под контроль территорию с Ираном», – отметил собеседник. Он напомнил, что азербайджанские военные подтвердили с помощью видеохроники взятие райцентра Гадрут – теперь армянская сторона не отрицает его потерю.

По оценке Коротченко, на севере – на границе НКР и Азербайджана, наступление развивается не столь успешно, по сравнению с продвижением в поясе безопасности – но и там оно идет. Собеседник считает, что азербайджанцы прорвали достаточно сложную эшелонированную оборону, которую за 20 лет возвела армянская сторона. «Были оборудованы инженерные коммуникации, долговременные огневые позиции на сложном горном рельефе местности. Установлены реактивные батареи, системы залпового огня», – отметил военный аналитик. По его мнению,

«сегодня мы видим, что линия обороны прорвана, и за спиной у армянской армии теперь – голый рельеф местности,

уже не оборудованный инженерными сооружениями и долговременными огневыми позициями».

Эксперт считает, что азербайджанская армия намерена взять Карабах в «клещи», зайдя с севера и юга, вытесняя противника и беря его в окружение. «Видимо, ее задача сейчас в том, чтобы освободить районы пояса безопасности и Лачинский и Кельбаджарский районы, которые связывают Карабах с Арменией», – полагает Коротченко. По его оценке, решающее преимущество азербайджанцам дает широкое использование ударной бесплиотной авиации. «БПЛА выбивают армянскую оборону. Это первая современная война, где ударные беспилотники применялись так интенсивно и в таком масштабе», – считает собеседник. Он полагает, что армянские стратеги уже допустили катастрофический просчет, недооценив готовность Азербайджана вести высокотехнологичную войну.

Вместе с тем, Коротченко сомневается в том, что продвижение азербайджанских войск в направлениях на Шуши и Степанакерт (Ханкенди) будет быстрым. «Направление отличается сложным рельефом. Армянская сторона располагает там ПТРК (противотанковыми ракетными комплексами), артиллерийскими установками, системами залпового огня», – перечислил собеседник.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сдержаннее оценивает успехи азербайджанских войск, в том числе и на южном направлении. «Умалчивается, какой ценой достигнуто продвижение на 30 км. По мнению многих специалистов, это далось большой кровью. К тому же, это был не самый сложный участок, на нем было мало укрепсооружений. Он долго переходил из рук в руки, и в конце концов защитники Карабаха его оставили», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД. Эксперт напомнил, что к западу от занятых азербайджанцами районов и вплоть до границы с Арменией идет сложная пересеченная местность, где наступление может остановиться.

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Леонков соглашается, что результат был достигнут за счет превосходства армии Азербайджана в огневом плане и активного использования боевых беспилотников. «Но 30 км за 22 дня боев – я бы не назвал это успехом», – полагает Леонков. По его оценке, на северном направлении показатели азербайджанцев и того меньше – около 10 км. Само по себе превосходство в живой силе и количестве техники не гарантирует стратегического успеха, подчеркнул эксперт. По его словам, во время кампании 1992-94 годов у Баку также было превосходство в силах и средствах, однако после изматывающих боев он отступили.

Добавим, что сведения о прорыве укрепленной линии обороны базируются на заявлении Алиева. «Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили. 30 лет Вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Причем рельеф местности таков, что мы с подножия наверх поднимаемся. И эти конструкции тоже разрушили», - заявил президент Азербайджана.

Леонков считает, что об успехе Азербайджана рано говорить до тех пор, пока армия НКР контролирует господствующие высоты. «Но если азербайджанцам удастся на высотах разместить артиллерию, то можно обстреливать практически прямой наводкой и Шуши и Степанакерт, и Лачинский коридор, связывающий Арцах и Армению», – указал эксперт.

По мнению Леонкова, если азербайджанцы смогут захватить лишь какие-либо спорные районы пояса безопасности, и не возьмут под контроль собственно Нагорный Карабах, то можно будет говорить о поражении Азербайджана, и сохранении боеспособности войск НКР.

Неудачи выбивают Пашиняна из премьерского кресла

О том, что оперативная обстановка складывается не в пользу Армении и НКР, может свидетельствовать два заявления, которые прозвучали из уст лидеров воюющих республик. Время для переговоров о размещении в Нагорном Карабахе международных миротворческих сил или «так называемых наблюдателей» еще не настало, заявил вечером в понедельник ТАСС азербайджанский президент Алиев. Он сослался на базовые принципы урегулирования конфликта, утвержденные ОБСЕ, и подчеркнул – миротворцев можно будет ввести, «когда будут урегулированы все вопросы, связанные с деоккупацией» Карабаха.

Под деоккупацией в Баку как правило подразумевают восстановление военного контроля Азербайджана над территориями, которые сейчас удерживает НКР. Складывается впечатление, что Алиев рассчитывает исключительно на собственные силы, и не собирается переводить разрешение конфликта в мирное русло.

Прямо противоположное заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, у России есть основания даже не для введения миротворцев, а для начала контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Причина – в войне против НКР участвуют исламистские боевики, против которых Россия вела операцию в Сирии. Алиев, в заочной полемике с Пашиняном, заявил в интервью ТАСС, что Азербайджан имеет боеспособную армию и не нуждается ни в каких боевиках с Ближнего Востока.

Добавим, в пользу того, что Армения и НКР находятся в слабейшей позиции, говорит еще одно заявление Пашиняна – о возможности переговоров. По словам армянского лидера, Ереван готов на компромисс с Баку, а предпосылкой для этого является решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха (Арцаха). Это притом, что год назад Пашинян не допускал каких-либо компромиссов в карабахском вопросе. «Арцах – это Армения и точка!», – цитировало Пашиняна агентство Sputnik Армения в августе 2019 года.

По мнению Коротченко, неудачи на карабахском фронте уже подрывают позиции армянского лидера. Эксперт на том, что 13 оппозиционных партий потребовали от премьера создать коллегиальный орган, наподобие госкомитета обороны. «Такая структура, если будет создана, погребет под своими обломками Пашиняна, – считает собеседник. – Когда установится мир, встанет вопрос о личной ответственности Пашиняна, министра обороны Давида Тонояна, уже отправленного в отставку главу Совета нацбезопасности Аргишти Карамяна и ряда других членов нынешнего военно-политического руководства».

Коротченко не исключил, что ухода Пашиняна потребует влиятельный карабахский клан (во главе с экс-президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном), у которого нынешний лидер отобрал власть.

Леонков также допускает, что ход войны может повлиять на политическую ситуацию в Армении.

«За 22 дня со стороны Армении по отношению к Арцаху не было сделано ничего внятного,

кроме потока добровольцев, при этом политические заявления президента и премьер-министра Армении выглядят странно: они не призывают на помощь ни ОДКБ, ни международных миротворцев», – констатирует эксперт.

Ереван даже в таких условиях не признал независимость Нагорного Карабаха, предлагая для этого решения какие-то невнятные формулировки. «У меня лично такое ощущение, что политическое руководство Армении дистанцировалось от того, что происходит в этой непризнанной республике, ожидая помощи от того, кто привел его к власти – то есть от США», – признается эксперт.

«Кто сменит Пашиняна на премьерском посту – это, конечно, внутреннее дело Армении», – постулирует Леонков, упоминая о некоем Координационном комитете, куда войдут все политические партии и представители Арцаха, чтобы выработать общенациональное решение в сложившейся ситуации. «Но в этом комитете есть люди, которые никогда не сядут за один стол: тет же Пашинян и Кочарян, то есть противоречия в комитете национального согласия заложены сразу», – отметил эксперт.

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