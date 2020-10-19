Азербайджан заявил о взятии нескольких населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль азербайджанской армии ряда населенных пунктов в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе.

«Вооруженные силы Азербайджана освободили от оккупации села Солтанлы, Амирванлы, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджылы, Гойарчинвейселли, Ниязгуллар, Кечел Меммедли, Шахвелли, Гаджи Исмайыллы, Исаглы Джабраильского района», – передает РИА «Новости» слова Алиева.

Он заявил, что Армения грубо нарушила режим гуманитарного перемирия. «После 00.02 18 октября вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованное временное прекращения огня, обстреляли населенные пункты и боевые позиции Азербайджана из тяжелой артиллерии», – заявил глава государства.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

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