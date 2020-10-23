Почему Грузию подозревают в помощи Азербайджану

Территория Грузии оказалась важнейшим географическим пространством для нового эпизода Карабахской войны. Звучат предположения, что именно через Грузию Азербайджан прямо сейчас снабжается боеприпасами. Насколько обоснованы такие предположения и как всё это связано с таинственной смертью молодой девушки неподалеку от Тбилиси?

Ряд телеграм-каналов опубликовал видеоролики с комментариями в том духе, что через Грузию в зону боевых действий в Нагорном Карабахе следуют целые колонны, груженные предположительно турецкими боеприпасами.

Высказываются предположения, что азербайджанская армия испытывает нехватку боеприпасов, оторвавшись от баз снабжения. Кроме того, армяне целенаправленно уничтожали склады азербайджанской армии, многие из которых находились в зоне поражения дальнобойной артиллерии с территории Карабаха и приграничных районов Армении. По другим данным, это некоторое преувеличение, и запасов боеприприпасов азербайджанцам должно хватить при такой же интенсивности боёв ещё минимум на две недели.

Частная инициатива?

Еще летом, в июне-июле именно азербайджанская сторона заявляла, что через грузинскую территорию ведётся транспортировка военных грузов из Сербии для Армении. Правы, скорее всего, обе стороны, поскольку грузинское правительство само в свое время признавалось, что есть «две опции нейтралитета». Первая: никакого снабжения ни одной из воюющих сторон. И вторая - разрешено снабжение и тех, и других. До конца сентября, видимо, работала вторая опция, поскольку она приносила деньги, да и активных боевых действий тогда ещё не велось.

Сразу после нового обострения в Карабахе, 29 сентября глава парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили объявил, что принято решение полностью прекратить транзит военных грузов в Азербайджан и Армению через территорию Грузии. То есть, Тбилиси перешёл от второй опции к первой. Но распространители видео в телеграм-каналах настаивают, что транзит боеприпасов и вооружений через территорию Грузии в Азербайджан продолжается и после этого запрета.

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Наиболее активно раскручивает эту историю бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. Тут надо помнить, что Хидашели - активная сторонница Саакашвили и таким образом она дискредитирует правящую партию. Сейчас в Грузии практически невозможно отделить реальную информацию от предвыборного мусора.

Однако многое можно списать на частную инициативу. Скрытых форм торговли оружием никто не отменял. Всегда можно найти ту самую заднюю дверь, которая будет приоткрыта, несмотря на официальные заявления и декларации о нейтралитете. Торговцы оружием вообще люди изобретательные. А сейчас речь идёт о поставках из Турции, от которой Грузия критично зависима в экономическом отношении. Например, уже были замечены попытки жителей армянских сёл на территории Грузии перекрывать некоторые трассы, хотя ранее армянское население страны в целом вело себя лояльно. Кроме того, нет никаких международных запретов на поставки оружия и вооружений в Азербайджан и Армению. А потому снабжение той или иной стороны - вопрос личного, а не политического выбора.

Таинственная смерть девушки

На этом фоне в Грузии сейчас особое внимание привлечено к расследованию таинственной смерти 23-летней программистки одной из тбилисских компаний Тамары Бачалиашвили. Тело девушки было обнаружено в двадцатых числах июля в собственной машине в Тетрицкароисском районе примерно в 80 километрах от Тбилиси без признаков насильственной смерти.

Следствие в последнее время стало делиться подробностями. Появились видео, на которых два чёрных джипа якобы преследуют и фактически направляют машину девушки. На счету девушки обнаружились 25 тысяч долларов, плохо совместимые с её легальными доходами. Мать девушки, Теона Тамазишвили, утверждает, что через её дочь осуществляла платежи чуть ли на не миллионы долларов в счёт поставок оружия в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Конкретный адресат не называется, и в зависимости от политической ориентации разные вовлечённые стороны утверждают, что поставки велись то в Азербайджан, то в Армению.

Некоторые уверены, что Тамару Бачалиашвили убили чуть не сотрудники Службы безопасности Армении. Родители девушки и адвокаты семьи настаивают на том, что Тамара Бачалиашвили была убита, поскольку оказалась то ли вовлечена в поставки оружия в зону Нагорного Карабаха, то ли в её распоряжении оказались секретные документы, свидетельствующие против трёх высокопоставленных грузинских чиновников, причастных к торговле оружием.

Скандалу посвящены ток-шоу чуть ли не на всех грузинских телеканалах, в него вовлечён премьер-министр страны Георгий Гахария, к которому лично обращалась мать погибшей. Теона Тамазишвили дошла даже до ФБР США, и американские следователи подтвердили свою готовность поучаствовать в расследовании смерти девушки. Сообщается, они скоро могут прибыть в Тбилиси.

Многое в деле Бачалиашвили действительно очень подозрительно. Передвижение её машины выглядит так, как будто она пыталась уйти от слежки или заметала следы. Местные жители выглядят запуганными, а комната в доме, где она останавливалась, удивительно чисто вымыта, но при этом некоторые вещи остались в пыли. Прокуратура утверждает, что это здание уже несколько лет не использовалось, но в день пропажи девушки оно очевидно выглядело обитаемым.

Аккаунты девушки в соцсетях были удалены, но МВД Грузии их восстановило и очень удивилось. Они больше похожи на соцсети школьницы, чем успешного программиста. А поисковый запрос о лучших способах самоубийства, возможно, был сделан на её компьютере удалённо. Так создаётся фальшивый образ погибшей.

Нужны ли боеприпасы?

Возможно, тема торговли оружием и поставок оружия в зону боевых действий через территорию Грузии – просто модная предвыборная спекуляция. Для Грузии это крайне болезненный политический вопрос, и какая-либо личная трагедия девушки могла быть использована в таком контексте. Отсюда и версии о «трёх государственных чиновниках», с которыми была связана погибшая или она могла что-то о них знать. И все же есть серьёзные подозрения, что территория Грузия до сих пор используется для снабжения оружием и боеприпасами именно Азербайджана.

Что же касается ситуации с собственно поставками вооружений на фронт, что сейчас пока рано утверждать, что какая-либо из сторон карабахской войны критически зависима от внешних поставок. Речь, скорее всего, идёт об усилении потенциала, а не о поставках боеприпасов и военного оборудования первой необходимости.