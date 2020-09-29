Грузия обозначила позицию по конфликту Азербайджана и Армении

Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что Грузия придерживается нейтралитета в конфликте между Азербайджаном и Арменией и не позволит использовать свою территорию в военных целях. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мир и стабильность во всем регионе – вот что отвечает интересам Грузии, – сказал Сесиашвили. – Территория Грузии не будет использована для транзита (военных грузов), для собственных военных целей какой-либо из сторон конфликта. Нами это жестко зафиксировано».

По его словам, Грузия сохраняет нейтральную позицию.

«У нас добрососедские отношения и с Азербайджаном, и с Арменией», – отметил Ираклий Сесиашвили.

По его словам, Баку и Ереван «уважают и ценят» эту позицию Тбилиси.

Ранее в Тбилиси назвали «провокационным» заявление экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что Нагорный Карабах является «суверенной территорией Азербайджана».

«Провокационное заявление. Деструктивной является поддержка одной из сторон в то время, когда Грузии нужен только мир между соседями», – заявил первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский.

По его словам, «цель Саакашвили стравить проживающих в Грузии мирно сотни лет азербайджанцев и армян».

По словам Георгия Вольского, Грузия должна быть «максимально нейтральна и проявлять сдержанную позицию».

В Грузии компактно проживает более 400 тыс. азербайджанцев и армян, являющихся местными гражданами.

В соцсетях Армении заявление Саакашвили вызвали негативные отклики, а в Азербайджане нашло поддержку.