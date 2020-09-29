Саакашвили обвинили в разжигании розни между азербайджанцами и армянами

В Тбилиси назвали «провокационным» заявление экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что Нагорный Карабах является «суверенной территорией Азербайджана», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Провокационное заявление. Деструктивной является поддержка одной из сторон в то время, когда Грузии нужен только мир между соседями», – заявил первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский.

По его словам, «цель Саакашвили стравить проживающих в Грузии мирно сотни лет азербайджанцев и армян».

По словам Георгия Вольского, Грузия должна быть «максимально нейтральна и проявлять сдержанную позицию».

В Грузии компактно проживает более 400 тыс. азербайджанцев и армян, являющихся местными гражданами.

В соцсетях Армении заявление Саакашвили вызвали негативные отклики, а в Азербайджане нашло поддержку.

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