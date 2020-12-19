Противники Пашиняна попытались помешать его визиту на военное кладбище в Ереване

Участникам возглавляемого премьер-министром Армении Николом Пашиняном траурного шествия в память о погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе удалось прорваться сквозь протестующих на военное кладбище.

На военном кладбище «Ераблур» собрались ветераны карабахского конфликта, которые заявляли, что не намерены пускать Пашиняна на территорию кладбища, передает РИА «Новости».

«Никол – предатель, Никол не должен приблизиться к Ераблуру», – скандировали участники акции, передает ТАСС. Полиция выстроила кордон и с помощью охраны отгородила премьер-министра Армении, который вошел на территорию кладбища. Отмечается, что ситуация остается крайне напряженной.

Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.