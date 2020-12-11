Требующие отставки Пашиняна парализовали работу метро в Ереване

Выступающие за отставку премьер-министра Армении оппозиционные активисты в пятницу утром парализовали движение ереванского метро.

«В 9.08 (8.08 по московскому времени) движение ереванского метро было парализовано. На станциях метро проводится акция неповиновения», – отмечается в сообщении ереванской подземки, которое приводит ТАСС.

Приблизительно через 50 минут движение было восстановлено, сообщила пресс-служба метрополитена.

Напомним, накануне митингующие за отставку Пашиняна попытались попасть в здание правительства Армении.

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.