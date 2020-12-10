Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

10 декабря исполнился ровно месяц со дня окончания второй карабахской войны. В Баку состоялся военный парад, главным гостем на котором был главный союзник Азербайджана – президент Турции Эрдоган. Казалось бы, азербайджанское общество и политический класс должны переполнять гордость и воодушевление по поводу громкой победы над Карабахом. Однако в стране остались и недовольные. Почему?

В первый же день после заключенного 10 ноября перемирия президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе в «Отечественной войне» и «восстановлении территориальной целостности Азербайджана». Более того, Алиев утвердил в стране еще один День Победы наряду с 9 Мая – 8 ноября. Именно в этот день было заявлено об установлении контроля над Шушой, которая играет важную роль в культурно-исторических нарративах Азербайджана. По этому поводу в Баку и ряде других городов Азербайджана проводились праздничные демонстрации с салютами и танцами.

Победа во второй карабахской войне не только вернула Азербайджану ряд территорий. В азербайджанском обществе, как заявляют местные политологи, сломлен «карабахский синдром» (психологические последствия поражения в первой карабахской войне в начале девяностых). Этот синдром десятилетиями был причиной для радикальных реваншистских настроений в обществе в совокупности с опасениями дробления и распада государства. Очевидно также, что ситуация предоставляет Ильхаму Алиеву больше возможностей для укрепления собственной власти и позиций правящей партии «Новый Азербайджан». Действующее азербайджанское правительство сможет намного свободнее действовать в отношении оппозиционных движений и ряда негосударственных организаций.

Казалось бы, все общество Азербайджана должно переживать массовый моральный подъем и чувство солидарности с руководством страны – однако не все так однозначно.

«Что будет с оставшимися районами?»

После подписания трехстороннего заявления Алиев заявил, что по этим договоренностям территориальная целостность Азербайджана восстанавливается и никакой речи о статусе Нагорного Карабаха быть не может. Тем не менее отсутствие соответствующих формулировок в самом договоре породило множество теорий и догадок о дальнейшей судьбе непризнанной НКР – по крайней мере, тех территорий, которые пока не контролируются Азербайджаном.

Хотя и государственные СМИ Азербайджана обещают полное восстановление контроля над Карабахом, среди граждан страны звучат одни и те же вопросы: что будет со Степанакертом (или, как его называет Азербайджан, Ханкенди), Мартуни (Ходжавенд) и Ходжалы? Все эти три крупные населенные пункта НКР, над которыми азербайджанская армия не установила контроль на 10 ноября.

О подобных настроениях в азербайджанском обществе свидетельствует и уличный опрос, проведенный азербайджанским филиалом «Радио Свобода», согласно которому большинство респондентов заметили некоторые несоответствия текста документа с заявлениями президента страны. Обросли конспирологией и последние речи Ильхама Алиева, в которых он перечислял возвращенные под контроль Азербайджана города Карабаха, при этом не упоминая оставшиеся, а именно: Степанакерт (Ханкенди), Ходжалы, Мартуни/Ходжавенд и Мартакерт/Агдере.

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Обратили на это внимание и некоторые политики страны – например, один из видных депутатов Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Расим Мусабеков: «...даже если мы отказываемся обсуждать какой-либо статус НК, само правовое положение карабахских армян, конечно же, будет обсуждаться. Но для этого сами эти армяне должны увидеть Шушу, которая завтра станет такой же процветающей, как Габала... чтобы у них созрело понимание, что их будущее, возможность развития лежит через примирение с Азербайджаном».

Далее депутат предполагает, как будет выглядеть урегулирование вопросов по оставшимся территориям: «Именно тогда с де-факто местными руководителями, как с лидерами общины армян НК, Баку будет готов вести диалог. И, конечно же, основным условием для этого диалога будет уважение азербайджанской конституции и закона. Вот в рамках этого, да, у нас может быть разговор о культурной автономии, о местном самоуправлении – все это предусмотрено в конституции АР...»

Опасения о передаче Азербайджану территорий, находящихся ныне в зоне ответственности российских миротворцев, часто озвучиваются и с армянской стороны. Помимо традиционных обвинений в адрес Никола Пашиняна в «сдаче Арцаха и Армении», приходят тревожные сообщения из самого Карабаха. Например, бывший советник президента непризнанной НКР и армянский политолог Тигран Абрамян заявил на своей странице в Facebook, что азербайджанские солдаты спокойно вместе с российскими миротворцами делают покупки в магазинах Степанакерта. Сложно сказать, насколько достоверными являются эти сообщения, однако в оппозиционных средствах массовой информации армянского государства всячески циркулируют лозунги о том, что Пашинян дал свое согласие на ликвидацию армянского государства в Карабахе.

«Денег нет – давайте земли»

Неполное удовлетворение итогами войны в Азербайджане иллюстрирует и еще такой факт. Несмотря на то, что Ильхам Алиев многократно заявлял об отсутствии территориальных претензий к Армении, в последнее время в Баку участились дискуссии о присоединении Зангезура в состав Азербайджана. Зангезуром называется историко-географическая область на юге Армении, которая в период 1918–1920 годов также была спорной территорией между азербайджанцами и армянами по причине компактного проживания обеих этнических групп в этом регионе.

Основой для подобных высказываний послужил 9-й пункт Соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по которому Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Данное положение при победной эйфории в Баку и панике в Ереване в первые дни после мирного соглашения ошибочно интерпретировалось как передача армяно-иранской границы в состав Азербайджана, хотя и в самом документе об этом речи не шло. Позже, на фоне обещаний президента Алиева принудить Армению выплатить компенсацию за нанесенный во время обеих войн ущерб, в азербайджанских и турецких СМИ стали озвучиваться предложения о решении вопроса с финансовыми компенсациями путем передачи Зангезура в состав Азербайджана.

«Мы знаем, что у Армении нет таких денег, а международный суд, рассмотрев иск Азербайджана, возложит на нее обязательства по выплате компенсации. В истории уже были случаи замены денежных выплат по компенсации территориальными. Как Советский Союз, выиграв Великую Отечественную войну, забрал часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со столицей Кенигсбергом, как Япония отказалась от прав на Курильские острова, так и Армения может, к примеру, расплатиться Зангезуром», – заявил и. о. комиссара по Азербайджану Международного комитета защиты прав человека (CIPDH) Эльчин Ахундзаде.

В похожем духе в эфире турецкой телекомпании TGRT выступил ведущий Экрем Ачыкел, отметив «...если Пашинян сдаст Зангезур, то не удивляйтесь». Примечательно, что в телеэфире была продемонстрирована карта, на которой южные регионы Армении были выделены в красный цвет с флагом Азербайджана, включавшим в себя орнамент с флага непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Карабахский рецепт укрепления власти

Безусловно, военные успехи Азербайджана позволили закрепить за Алиевым внутри страны образ освободителя и национального лидера. А ведь имидж президента Алиева еще за несколько месяцев до войны внутри страны был иным. Нерешенность карабахского конфликта создавала среди народа впечатление, что власти Азербайджана не намереваются предпринимать каких-либо активных действий по возвращению Карабаха под свой контроль, либо же того не позволяет внешнеполитическое давление на нынешние власти.

Этот образ властей, смирившихся с потерей Карабаха, активно эксплуатировался оппозиционными силами Азербайджана с самого конца первой карабахской войны. Подобная риторика накладывалась на популярную среди населения теорию заговора, согласно которой предыдущий президент Азербайджана Гейдар Алиев «продал Карабах в обмен на укрепление своей власти». Действительно, приход к власти Гейдара Алиева в 1993 году сопровождался ощутимыми территориальными потерями. В первые месяцы правления Алиева-старшего были утрачены Агдамский, Физулинский, Джебраилский, Кубатлинский и Зангеланский районы. Именно поэтому правление Алиевых долгое время ассоциировалось у азербайджанцев с поражением в войне. Угрожавший власти Гейдара Алиева мятеж ОПОН в 1995 году стоял именно на позициях реваншизма и был выражением несогласия с подобным курсом в силовых структурах.

В то же время государственная пропаганда на протяжении этих 26 лет указывала на ответственность Народного фронта Азербайджана (либерально-националистическая партия, пришедшая к власти с распадом СССР) за провалы в организации обороны населенных пунктов. Сам же Ильхам Алиев неоднократно утверждал, что карабахский конфликт является наследием Народного фронта.

Кульминационным моментом в этом противостоянии мнений были стихийные акции протеста в Баку 16 июля 2020 года с призывом объявить войну Армении. В тот день протестующим удалось ворваться в здание парламента республики. Таким образом, власти Азербайджана столкнулись с неуправляемой народной оппозицией в лице «партии войны». Теперь можно сказать, что президенту Азербайджана удалось перехватить инициативу и сплотить вокруг себя реваншистски настроенное население и избавиться от обвинений в поражении.

Однако преимущественно прозападная оппозиция Азербайджана после окончания боевых действий нашла новый повод упрекнуть правительство в «предательстве национальных интересов». Этим поводом как раз и стал вопрос о введении российских миротворцев и о судьбе оставшихся районов Нагорного Карабаха. Через несколько часов после публикации трехстороннего заявления проевропейская партия «Республиканская альтернатива» опубликовала на своей странице в Facebook собственное мнение касательно принятого документа. Пресс-служба партии отметила, что размещение российских миротворцев будет серьезным препятствием на пути к «решительным действиям Азербайджана» (то есть дальнейшим боевым действиям против НКР), а неясности в порядке осуществления гражданского управления в оставшихся городах вынуждают партию проголосовать в парламенте против данной декларации.

В еще более агрессивном тоне выступил лидер вышеупомянутого Народного фронта Азербайджана Али Керимли, занимавший в 1993 году пост госсекретаря Азербайджана. В своем обращении оппозиционный политик отметил, что размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе является точным повторением событий 1920 года, когда после ввода Красной армии в Баку была упразднена Азербайджанская Демократическая Республика. Также Керимли заявил, что при таком положении дел Карабах ожидает судьба Приднестровья и Южной Осетии.

Тем не менее повлиять на общественные настроения сколько-нибудь существенно оппозиционным политикам Азербайджана не удалось. Ввод российских миротворцев на данный момент воспринимается населением Азербайджана как необходимая мера для пресечения провокаций при возвращении армянского населения в Карабах и подготовке передачи власти азербайджанским гражданским структурам (про возможность провокаций со стороны Азербайджана, разумеется, заявляют и в Армении).

Любопытно, что на празднованиях в Баку наравне с флагами Турции и Пакистана стали присутствовать флаги Российской Федерации. Это может свидетельствовать о том, что при всей нейтральной позиции Кремля Россия расценивается в Баку тоже как союзник Азербайджана в карабахском вопросе. По крайней мере, не исключено, что официальный Баку хочет создать именно такое впечатление.