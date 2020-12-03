В поражении Армении в Карабахе обвинили российское оружие

Неужели в поражении Нагорного Карабаха и Армении виноваты российские системы вооружений? В частности, комплексы РЭБ и ПВО, которые оказались неэффективны против турецких БПЛА? Эта точка зрения сейчас активно распространяется и в Армении, и даже в некоторых российских СМИ. Попробуем разобраться, откуда она возникла и насколько близка к истине.

Некоторые сетевых СМИ сообщают, что Армения отказывается от дальнейшего использования и закупки российских систем РЭБ (радиоэлектронной войны) и ПВО (противовоздушной обороны). Причина в том, что данные системы якобы плохо проявили себя в борьбе с азербайджанскими БПЛА турецкого и израильского производства (а именно БПЛА стали главной ударной силой азербайджанской армии во Второй карабахской войне). Согласно этим же источникам, в Армении якобы сделали выбор в пользу одного из германских производителей систем РЭБ.

Кроме того, заявляется, что Армения напрасно не так давно купила крайне дорогие российские истребители Су-30СМ. Эти машины так и не сделали в ходе войны ни одного боевого вылета – между тем как потраченные на них деньги можно было бы употребить с большей пользой. В том числе с точки зрения обороны Нагорного Карабаха.

Эти слухи стали плодиться в Армении практически сразу после окончания войны и ввода в Карабах российских миротворцев. И это не просто кухонные разговоры обывателей. Такое мнение высказывают, в том числе публично, в основном отставные армянские военные, в том числе и с большими звёздами.

Иначе говоря, они предпочитают переложить ответственность за поражение в войне на российское вооружение. Или на всё того же Пашиняна, но не за системный кризис армянской государственности, спровоцированный им, а за закупки «неправильного оружия».

В какой-то мере подобные разговоры можно понять. После поражения в войне Армения переживает ужасный моральный кризис. Соответственно, разговоры о «неэффективности» поставленных Армении российских вооружений - вопрос не столько военный, сколько психологический. Армянским военачальникам крайне сложно публично раскаяться за поражение – но очень легко распространять домыслы, будто бы российское оружие оказалось неэффективным.

На эту тему

Что можно ответить на все эти измышления?

Во-первых, пока нет никакой достоверной статистики по итогам боевых действий во время Второй карабахской войны. Никаких доказательных материалов, способных подтвердить или опровергнуть слухи о «неэффективности».

Конкретно применительно к работе ПВО и РЭБ статистика и вовсе очень сложна и понятна только профессионалам (частоты, плотность постановки помех, спектральная плотность мощности, результаты постановки и множество иных показателей очень специфического свойства). Такие данные в структурированном и систематизированном виде обычно они появляются где-то через погода после боевых действий в виде переплетённых брошюр с грифом «для служебного пользования». Вот когда появятся, тогда специалисты и смогут их обсудить.

Пока что можно просто констатировать факт: армянская ПВО действительно оказалась крайне неэффективной против БПЛА Азербайджана. Но почему именно – это отдельный вопрос. Ответ на этот вопрос сейчас ищут не только в Армении, Азербайджане, России или Турции - все сколько-нибудь приличные в военном отношении страны уже изучают и будут самым внимательным образом изучать опыт Второй карабахской войны. Некоторые выводы очевидны, и об этом ниже.

Во-вторых, системы РЭБ сами по себе, без прикрытия не работают (по крайней мере – не должны). То же самое касается радиолокационных станций (РЛС). Эти системы должны быть обеспечены собственным ПВО, иначе они превращаются в мишень для соответствующих средств поражения. Такой защиты у армянских вооружённых сил не было, и виновато в этом исключительно армянское военное командование.

В-третьих, расчёты армянских ПВО продемонстрировали плохую тактическую выучку, и об этом есть масса свидетельств. Вплоть до того, что выкапывался окоп (типа «яма»), в который загонялась ЗРК «Оса», а сверху его накрывали веточками. Самостоятельно выбраться оттуда этот колёсный аппарат мог только с помощью тягача. То есть принцип «выстрелил - меняй позицию», которому ещё на первом курсе учат курсантов училищ ПВО, игнорировался. Потери армянских систем ПВО от азербайджанских БПЛА на таких позициях достигли огромных масштабов уже в первые две недели боёв.

И наконец, в Армении не было российских военных советников или специалистов, которые могли бы обслуживать столь высокотехнологичное оборудование или хотя бы помогать армянским расчётам и экипажам.

Ни одного. Вообще объём такого рода военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией при Пашиняне резко снизился, но в критической остановке можно было и на горло собственному политическому курсу наступить. А ведь им предлагали.

В Азербайджане поступили принципиально иначе. Понятно, что специалистов по обслуживанию такого количества беспилотных аппаратов в в азербайджанской армии не было изначально. Как и собственных систем РЭБ и ПВО. А подготовка к войне шла в ускоренном темпе. Поэтому там не постеснялись пригласить советников из-за рубежа.

Да, в азербайджанской армии многие от турок дистанцировались, но турецкую технику обслуживали турецкие же специалисты. И национальная гордость азербайджанского народа от этого нисколько не пострадала, скорее наоборот - пополнилась громкой военной победой и новым национальным праздником. Теперь указом президента Ильгама Алиева 10 ноября (окончание боев Второй карабахской войны) - день победы.

Похожая история сложилась и вокруг Су-30СМ. Когда Армения закупала их год назад у России, министр обороны Давид Тоноян произносил пафосные речи о том, что армянские ВВС могут «создать хаос в тылу противника» и ударить «не только в точке В, но и C, D, E». Под Су-30СМ покупались и ЗРК «Тор», которые прекрасно взаимодействовали с ними в Сирии. Но «Торы» остались вокруг Еревана, а СУ-30СМ с базы в Гюмри даже не взлетели.

Некоторые источники стали объяснять это действиями азербайджанских ПВО, но по другим данным, армянская сторона боялась еще большего вмешательства Турции и приняла решение не использовать тяжёлые истребители из-за якобы «опасности» нанесения турками ответного удара по Гюмри. Убедить их в том, что Турция не будет наносить удар по Армении, не удалось. И качество российских вооружений тут не причём.

История с закупкой Су-30СМ касается, скорее, самой стратегии развития вооружённых сил Армении, под которую и планировалось бы закупка конкретных видов вооружений. Так обычно поступают сознательные страны: сперва разрабатывают стратегию, а уже потом насыщают её конкретикой. Но правительство Пашиняна пошло по пути, который можно условно называть возгласом «как это круто!». И поэтому из всей номенклатуры возможных закупок оружия в России остановилось на Су-30СМ. Пашинян даже обещал довести количество этих машин до 12 единиц (целая эскадрилья). Такое впечатление, что Армения плохо представляла, с каким противником она столкнется и какие виды оружия необходимы против него.

Азербайджан же в это время сознательно готовился к конкретной, заранее разработанной операции с привлечением турецких специалистов. В Баку (или Анкаре) определили слабые места армянской обороны и выстроили под эту задачу всю номенклатуру вооружений.

Остается добавить самое очевидное. Все эти слухи, сплетни и «доверительные разговоры» некоторых армянских военных работают только на азербайджанскую и турецкую пропаганду. И тем самым только углубляют ту пропасть, которую создало правительство Пашиняна между Ереваном и Москвой.