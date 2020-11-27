Россия должна вмешиваться во внутренние дела «партнеров»

Помимо военно-технических уроков, карабахская война преподносит множество политических. И сделать из них выводы не менее важно, чем научиться вести «войны дронов». Потому что при других условиях этой войны могло бы просто не быть.

Никол Пашинян и американские антироссийские планы

В 2019 году американская корпорация RAND, одна из старейших американских «фабрик мысли», выпустила доклад «Напрягая Россию. Конкурируя с позиции преимущества» (Extending Russia. Сompeting from Advantageous Ground). Этот доклад доступен в интернете и легко находится по названию на английском языке. В нем содержалась масса рекомендаций относительно того, как заставить Россию расходовать свои силы напрасно: от нарушения торговли российским газом до принуждения к реагированию на военно-морское давление.

В числе геополитических проектов по нанесению России вреда корпорация предлагала к рассмотрению следующие варианты: усиление помощи сирийским боевикам, поставки оружия на Украину, организация переворота в Белоруссии, использование «трений» между странами Закавказья, давление на Россию в Приднестровье и борьба с российским влиянием в Средней Азии. По замыслу корпорации, все эти меры заставили бы Россию тратить лишние деньги, силы, время и человеческие жизни без всякого осмысленного для себя результата. Нетрудно заметить, что из этого списка уже кое-что сбылось. Сбылась Белоруссия. Возможно, на подходе проблемы в Молдавии.

В случае с Закавказьем RAND предлагала, помимо попыток сделать ставку на сотрудничество с Азербайджаном (этого реально не случилось), провести операцию по отрыву от России Армении. Занятным образом, у власти в Армении в тот момент уже был прозападный премьер Никол Пашинян, пришедший к власти в результате фактически переворота.

«Бархатная революция» 2018 года в Армении проходила «по канону» цветных революций. Триггером начала беспорядков была попытка непопулярного и коррумпированного Сержа Саргсяна остаться у власти, после его же собственного обещания этого не делать. За этим последовало народное восстание, которое возглавил один из лидеров оппозиции – Никол Пашинян.

И опять же «по канону» – после того, как все требования восставших были выполнены, они продолжили восстание до тех пор, пока их лидер Никол Пашинян не стал премьер-министром и де-факто руководителем государства.

Сегодня уже не секрет, сколько усилий Пашинян приложил к «отрыву» Армении от России. В списке его действий были не только регулярные «поклоны» западным странам, но и откровенно оскорбительное поведение по отношению к Российской Федерации и лично Владимиру Путину. На форуме Евразийского экономического совета Пашинян допускал хамские выпады в адрес Путина – вопреки протоколу он не встретил его в аэропорту, не проводил, по дороге в аэропорт кортеж Пашиняна устроил гонки с кортежем Путина с обгонами и опасным вождением.

На эту тему

Но это были мелочи, на фоне других проблем. Пашинян проигнорировал просьбу Путина о прекращении политически мотивированного преследования Роберта Кочаряна, а до этого, еще в начале своего премьерства, санкционировал арест генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Стоит напомнить, что именно ОДКБ и Россия – единственные реальные гаранты безопасности, а при некоторых обстоятельствах и существования Армении.

Параллельно в Армении имел место рост антироссийских выступлений, а с лета 2019 года в Армении были наложены ограничения на вещание российских телеканалов. Всё это выглядело как курс на разрыв отношений с Россией – потому что это он и был. В чем была причина такой политики?

Не утверждая ничего однозначно, скажем лишь, что сочетание обилия сведений о связях Пашиняна и его команды с фондом Сороса, который через левацкие организации США контактирует с Демпартией и американскими элитами (не только демократами, но и так называемыми неоконами, глобалистами и интервенционистами из обеих партий), рекомендации RAND (оплот близких к «неоконам» кругов в американском военно-политическом истеблишменте) по отрыву Армении от России и реальная антироссийская политика Пашиняна вместе взятые не похожи на случайное совпадение. Как и то, что Пашинян прятался от толп, разгневанных поражением в Карабахе, в американском посольстве. Сам Сорос, правда, с недавних пор заделался «миротворцем», но верить таким людям – глупо.

Провоцирование Азербайджана

Еще до того, как стать премьер-министром, Пашинян делал в адрес Азербайджана резкие заявления, вплоть до территориальных претензий – с его слов, Азербайджан должен был отдать Карабаху часть своей территории. Во время демонстраций, в результате которых Пашинян пришел к власти, он говорил о том, что Арцах должен быть признан Арменией как независимое государство. Правда, получив власть, он ничего такого не сделал.

Зато дезавуировал значительную долю заявлений предыдущих поколений армянских политиков, относительно путей выхода из карабахского тупика, дав понять Ильхаму Алиеву, что никаких перспектив решить территориальную проблему с Арменией у Азербайджана нет. Более того, это тоже сопровождалось оскорблениями.

Сразу после вступления в должность Пашинян отправился в Шушу, где ярко «отметил» годовщину взятия армянами этого города. Специфика ситуации была в том, что до первой войны в Карабахе это был на почти девяносто процентов азербайджанский город, а после – естественно нет. Известно, что обе стороны в ходе прошлой войны в конце 80-х – начале 90-х прибегали к жестоким этническим чисткам. Но вот бередить это кровавое прошлое именно там и именно так Пашиняну точно не стоило – азербайджанцы восприняли эту выходку как плевок в лицо.

Все эти выходки серьезно озлобили и азербайджанцев в целом, и Ильхама Алиева в частности. С учетом серьезного военного превосходства Азербайджана над Арменией и турецкой помощи, война была очень вероятной даже если бы отношения между Арменией и Россией выглядели бы безупречно, но они к этому моменту были просто разрушены.

Сочетание оскорбительной для Азербайджана политики Пашиняна и его же действий по разрушению связей между Россией и Арменией вполне могло создать у Алиева мнение о том, что теперь армяне окажутся беззащитны – и в отличие от прошлых столкновений с Азербайджаном, никто не придет к ним на помощь. Это был уникальный момент, и Алиев его не упустил.

И да – и война потом произошла, и российские войска в Карабах зашли, и деньги на их содержание Россия теперь будет тратить, и потери в виде двух погибших пилотов и сбитого вертолета уже есть. Аналитики RAND могли бы быть довольны, хоть и не совсем предложенным ими способом, но именно там, где они предлагали и во многом в результате попытки оторвать Армению от России, Россия оказалась связана конфликтом, без которого она себя прекрасно чувствовала.

Может ли это все-таки быть каким-то невероятным совпадением? Как и то, что помимо Армении, RAND предлагала провести смену режима в Белоруссии? Мы скоро это узнаем, потому что на подходе очередная «болевая точка» из списка RAND – Молдавия.

Выводы для России

И Белоруссия, и Карабах, и возможно Молдавия говорят нам об одной простой вещи – формат взаимоотношений между нашей страной и соседями надо менять. Именно так, потому что иначе мы будем обязаны рисковать жизнями наших солдат, защищая их жизни – что прекрасно показывает Карабах. Мы вынуждены будем тратить деньги, которые нам и без них есть куда потратить. Это особенно двусмысленно выглядит в условиях, когда часть наших экономических проблем обусловлена санкциями со стороны Запада, к которому так сильно хотят прильнуть наши бывшие соотечественники.

Нам нужно научиться выявлять такие кризисы на этапе их формирования. Выявлять и нейтрализовывать разных пашинянов заранее, когда это еще можно сделать простыми легальными процедурами с опорой на местных сторонников РФ. Вот прямо сейчас назрел вопрос о том, чтобы не дать Майе Санду получить подконтрольные парламент и правительство.

Да, придется где-то и радиоразведку задействовать, послушать чужие телефоны и уподобиться американцам с их просмотрами чужих электронных почт, но тем же армянам такой подход к ним встал бы куда дешевле, чем получилось в реальности, и нам тоже. А в Молдавии этот подход будет явно дешевле силового пробоя коридора от Черного моря к Приднестровью. Дешевле во всех смыслах и для всех участников.

Подлинная независимость – для тех стран и народов, которые в силах ей распорядиться без вреда для себя и для России. Нам пора сделать это базовым принципом нашей политики, иначе Карабах раз за разом будет повторяться в разных местах. Уважение к суверенитету «партнеров» и невмешательство в их внутренние дела исчерпали себя полностью.