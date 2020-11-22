России нужны пассионарии, готовые созидать

С началом событий в Карабахе, как я вижу, развернулись не менее жесткие баталии на тему смыслов и идей, которые предлагает Россия.

Особенно яркой эта дискуссия стала на фоне турецкой экспансии. Турция ведь предлагает объединение всех тюркоязычных, да и просто мусульманских народов под началом Анкары – наследницы Османской империи. И тут предпринимаются очень разные шаги – от созданий турецких прокси в Сирии до практически бесплатного обучения студентов из тюркоязычных стран и даже тюркоязычных республик (например Татарстана) в турецких вузах. Да и турецкое кино о прелестях Османской империи – из той же обоймы.

Потому ответ на вопрос, «что предлагает Россия, и для внешнего контура, и для внутреннего пользования», становится все более востребованным. Да, есть операция в Сирии, есть ситуация в Карабахе (где теперь будет российская военная база), есть Крым. Да много чего. Но остается вопрос: какова идеология моей Родины – и для чего эти победы, для какого будущего?

На мой личный взгляд (а я на многое смотрю через исторический опыт государства), России совершенно не помешает сделать очень простые шаги, которые дали бы понять многим, что нынешняя Россия в такой же мере наследница СССР и Российской империи, в какой соседи претендуют на свое историческое наследство.

Кардинальным образом изменить правила получения гражданства. Чтобы любой русской человек, живущий в любой точке мира, имел право приехать в нашу страну и получить гражданство России для себя и членов своей семьи в течение, скажем, месяца, в упрощенном порядке. Германия когда-то приняла десятки тысяч казахстанских (поволжских) немцев. Просто признав, что они свои, хотя их предки покинули немецкие княжества еще во времена Екатерины Второй. Казахстан признал своими казахов, живущих в Монголии и Китае уже больше ста лет. Ну про Израиль в тысячный раз можно ничего не объяснять. Мы чем-то хуже других стран, или чего-то боимся? Или нам не нужны пассионарии, готовые созидать?

И не менее важно прекратить эту странную практику формирования каких-то идеологем вокруг «российского народа». Ну ей-богу, что кого-то пугает слово «русский»? То есть меня, которому русская бабушка пироги пекла, а татарская – зур балиш, оно не пугает, а кого-то из русских чиновников, да? Какие-то странные подходы.

Словно выросшие из большевистских схем борьбы с великодержавным шовинизмом. И то, поборолись, поборолись, а как война пришла, вспомнили и Невского, и Суворова, и Нахимова, и тост Сталин произносил в мае 45-го за русский народ. И у Твардовского Вася Тёркин – это «святой и грешный, русский чудо-человек».

Да, Россия – это страна многонациональная. И в ней живут сотни народов. И самый многочисленный – русский. Это трудно произнести вслух? Тут штука в том, что русский – это, в общем, не только национальность, это дух. Это идея. Датчанин Даль, создавший словарь, был человеком русским. И друг его Ян Виткевич, поляк, офицер, разведчик, первый посол империи в Кабуле, был человеком русским. И погибший в боях с Персией, на территории нынешней Армении, майор Иосиф Монтрезор был тоже человеком русским. И киргиз Чингиз Айтматов, подаривший нам слово «манкурт», вполне русский писатель. По духу и по глубине понимания человека. Впрочем, каждый сам таких примеров вспомнит сотню.

Дать русским возможность без проблем приезжать в Россию. Перестать куда-то все время прятать слово «русский» и дать России понимание того, что у многонационального дерева, на котором расцветают без проблем разные цветы, растут разные плоды, есть ствол и корневая система. Русский народ. К которому, вполне может причислять себя любой человек, как это выразил Антон Иванович Деникин. «Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим Отечеством».

Нет, конечно, мы и так все понимаем. Когда Сергей Шойгу выезжает на парад из Спасской башни под надвратным образом Спаса Смоленского и широко крестится, это и есть Русь, Россия, русский, идеология и все остальное. Но может стоит это произнести вслух, наконец?

Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева