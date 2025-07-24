Никаких военных задач у налета БПЛА на Сочи, конечно же, быть не могло. Там ни флот не стоит, как в Новороссийске, ни военных аэродромов нет. Заводов, и тех нет.

Это все та же украинская тактика. Не съем, так понадкусаю. Нагадить, напугать, сорвать летний отдых, сломать ритм жизни города-курорта. И нет, это не тактика тысячи порезов, это тактика нагадить под дверь и убежать.

Причем пугать русского человека смысла не имеет вообще. После 90-х годов, я это писал много раз, мы очень мало чего боимся. Нигде на пространстве бывшего СССР не было такого страшного десятилетия, как в России. На Украине даже не представляют, насколько наши девяностые были более лютыми. Чтобы из одного класса пять человек прошли войну, семь ушли в бригады, выжила половина, нормально? А это наши реалии тех лет. А машину перегнать из Владивостока в Москву или хотя бы на Урал? Помните, что это было такое? Крестовые походы по сравнению с перегоном «Тойоты Краун» году так в 95-м могут считаться прогулкой старшей группы детсада. Вы вообще помните (ну кто постарше, конечно), что между Читой и Хабаровском дороги практически не было?

Мы в пограничных, критических ситуациях все сравниваем с девяностыми и понимаем: нет, еще не так, как тогда. А значит, мы все осилим, раз тогда смогли.

Но надо четко понимать, что именно такие налеты БПЛА, по городам, а не военным объектам, преследуют еще одну цель. Это попытка раскачать общество. Дескать, вот, смотрите, власть вас защитить не может. Раньше такой налет обязательно сопровождался бы огромным количеством вбросов фейковой информации в соцсети и группы в мессенджерах. Типа «в аэропорту Сочи попали в самолет, сто тыщ погибших, власть скрывает». Но то ли инфорборов отправили в Покровск опорники держать, то ли они в Европу сбежали. Так или иначе, тенденция налицо.

И, опять же. Таким способом убедить русских людей в том, что власть плохая, и вывести на бунт невозможно. Мы все же очень сильно отличается от малороссов в этом смысле. Просто потому, что исторически Русь Московская – это государство и государственность, а Малая Русь – это территория, которую пытались делить Москва, Крым и Варшава, а местные полевые командиры бунтовали против всех и со всеми старались подружиться, чтобы потом выгодно предать. Так что Майдан – это не исторический опыт свободы, как украинским гражданам рассказывают, это исторический опыт анархии, казачьей шайки вместо государственной системы.

Ну и главное. При всех вопросах к власти русский человек в таких ситуациях куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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