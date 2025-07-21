Как ВС РФ уничтожили сразу три установки ЗРК Patriot

Tекст: Борис Джерелиевский

Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и входящей в этот комплекс многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65. Если учесть, что на Украину отправлялись батареи этого ЗРК с четырьмя пусковыми установками (для НАТО стандартно использование шести ПУ), можно считать, что одной батареей Patriot стоимостью около 1млрд. долларов в составе ВСУ стало меньше.

Это не первый случай уничтожения целой батареи «Пэтриотов». Подобный эпизод имел место 11 августа 2024 года, когда комбинированным ударом российских ракет и дронов-камикадзе были также уничтожены три пусковые установки и РЛС AN/MPQ-65.

Это произошло в самом начале вторжения ВСУ на территорию Курской области. Тогда командование ВСУ и иностранные советники, руководящие этой операцией, стремились развернуть «зонтик» ПВО над наступающими украинскими частями и районами тылового обеспечения. Была поставлена задача обезопасить их от ударов ВКС России, засыпавших боевые порядки и ближние тылы противника УМПК. В рамках ее решения и была переброшена поближе к зоне боевых действий и эта злосчастная батарея, обнаруженная и уничтоженная нашими военными.

Отметим, что российская оперативно-тактическая авиация остается приоритетной целью для украинских ЗРК Patriot. Его применение против баллистических ракет «Искандер», крылатых ракет и тем более «Гераней» не то что не эффективно, а экономически не оправдано.

Например, для перехвата «Искандера» требуется 2-3 противоракеты РАС-3 (стоимостью около 4 млн долларов за штуку). При этом, по оценкам западных источников, Россия ежегодно производит около 2,5 тыс. оперативно-тактических различных типов, тогда как США выпускают не более 500 РАС-3 (к 2027 году планируется довести их выпуск до 600 единиц). Рассматривать «Герани», которых изготавливают в куда большем количестве и которые стоят от 20 тыс. до 50 тыс. долларов (по разным оценкам) в качестве целей для этих ракет и вовсе невозможно.

Поэтому ВСУ применяют Patriot или для охраны особенно важных объектов, или для экономически обоснованной охоты за российскими самолетами. Кстати, в последнем случае чаще всего используются батареи «облегченного состава» с тремя или даже с двумя пусковыми установками. Ими легче маневрировать, их проще маскировать, и, наконец, в случае их уничтожения – убыток поменьше.

А он практически неизбежен: «охотники за ВКС» сами рано или поздно становятся дичью для наших военных. Учитывая стоимость Patriot и их невеликую численность на Украине, их уничтожение – всегда серьезный успех.

Россия ведет постоянный поиск этих комплексов, всеми видами разведки – воздушной, радиотехнической, агентурной. Подчас проводятся целые «игры» со «сливом» информации для того, чтобы выманить комплексы и их расчеты под удар, используется и ловля «на живца».

Минобороны по понятным причинам не раскрывает детали и район сегодняшнего уничтожения пусковых установок Patriot, однако сообщается, что в ее ликвидации были задействованы ракеты, БПЛА и авиация. Из чего можно сделать предположение, что и в данном случае противника выманили «на живца».

Это могло произойти следующим образом. Обычно американские ЗРК передислоцируют в те районы, где ВСУ наблюдают наибольшую активность российских бомбардировщиков.

Скорее всего, органы военной разведки ВС РФ получили информацию от своих источников на вражеской территории о появлении неприятельского комплекса в конкретном районе.

Затем для подтверждения этой информации в данный район были отправлены беспилотники, применена радиоразведка, признаки наличия ЗРК Patriot обнаружены. С аэродрома были подняты самолеты тактической авиации для нанесения бомбо-штурмового удара по своим обычным целям (Су-34). Этот взлет был зафиксирован американской разведкой, и информация была передана расчету батареи Patriot.

Затем требуется тончайшее и очень быстрое взаимодействие между целой группой различных российских видов войск и воинских частей – разведкой, летчиками и ракетчиками. Су-34 появились в районе, где их – как планировалось – обнаружили РЛС комплекса Patriot. Возможно, комплексы Patriot даже успели произвести пуск ракет, а наши самолеты – применить противоракетный маневр.

Однако главное, что сигнал РЛС ЗРК Patriot был получен аппаратурой российского бомбардировщика, запеленгован – и целеуказание тут же было отправлено в штабы. А оттуда в течение буквально секунд – в пункты управления комплексами «Искандер».

Этими ракетами, оснащенными кассетными боевыми частями, и был нанесен мгновенный удар по месту расположения батареи.

Впрочем, это лишь один из возможных вариантов. Могли быть и другие – в частности, обнаружение российской воздушной разведкой батареи ЗРК Patriot на марше или во время развертывания на позиции.

Ликвидация батареи, ко всему прочему, серьезный политический удар по главе киевского режима Зеленскому, который на протяжении последних месяцев выпрашивает у США и ЕС все новые комплексы ПВО. Однако каждое уничтожение каждой ПУ или РЛС комплекса воспринимается поставщиками крайне болезненно, обычно вызывая в адрес украинских военных обвинения в неквалифицированном применении ЗРК. Впрочем, большой вопрос, действительно ли из украинских граждан состоит расчет столь сложных систем оружия.

В любом случае перед нами показатель того, что российские войска хорошо отработали способы борьбы с этим комплексом. И озвученная Белым домом угроза поставить киевскому режиму еще 17 ЗРК Patriot в таком контексте выглядит еще менее убедительной.