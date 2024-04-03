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    Почему на флоте радуются новому главкому

    @ Лев Федосеев/ТАСС

    3 апреля 2024, 19:20 Мнение

    Почему на флоте радуются новому главкому

    В этот опасный момент от военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России, адмирала Моисеева.

    Александр Тимохин Александр Тимохин

    журналист

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    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом страны, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства.

    Новый главком может оказаться первым по-настоящему хорошим событием на флоте за довольно длинный период. Об этом говорит реакция моряков на новое назначение – про адмирала Моисеева говорят только хорошее, такое в наше время бывает редко.

    Александр Алексеевич Моисеев родился в 1962 году, на флот пришел в 1987 году, после службы в армии и Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А. С. Попова, на должность инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части, а с октября 1990-го он начальник радиотехнической боевой части. Быстро дослужился до командира атомной подлодки – в 1997 году, после 10 лет службы, он возглавил один из экипажей ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-407 «Новомосковск».

    Адмирал Моисеев – подводник, службу проходил на подлодках, вооруженных баллистическими ракетами, затем в штабах и на командных должностях в подводных силах Северного флота.

    С 2016 года начинается новый этап в карьере – он становится начальником штаба Северного флота и заместителем его командующего. С 2017 года – заместитель начальника Генерального штаба, что очень полезно с точки зрения умения взаимодействовать с Генштабом. С весны 2018 года в течение года командовал Черноморским флотом и знает этот театр военных действий. С 3 мая 2019 года – командующий Северным флотом. До 2023 года флот представлял собой формирование, равнозначное военному округу; в подчинении штаба флота находились все войска в регионе, включая сухопутные. Что тоже дало Моисееву специфический и обычно морякам не свойственный, опыт.

    Весь этот опыт новому командующему пригодится – задачи перед главкомом стоят более, чем сложные.

    На Черном море Украина наращивает усилия с целью нанесения потерь Черноморскому флоту. Отсутствие наступательных задач вынуждает моряков пассивно обороняться, по мере сил отражая удары противника по кораблям. Последние же становятся все интенсивнее, растет их дерзость, растет количество применяемых безэкипажных катеров.

    Постоянные зондирования общественного мнения в странах Европы насчет прямого участия в войне на Украине говорит о том, что очень скоро перед Россией может оказаться противник более сильный и опасный, чем Украина. На море против такого противника будет не отсидеться в базах, нужно будет атаковать быстрее, чем вражеские флоты соберутся в кулак.

    Нужно будет добиваться от Генштаба выделения сил ВКС и ракетных частей для решения флотских задач. Здесь адмиралу Моисееву пригодится опыт службы в Генштабе. Нужно будет обеспечить для флота возможности принимать на вооружение новое оружие и технику без бюрократических ограничений, как это уже сделано в Сухопутных войсках. Нужно подготовить флоты на случай применения ядерного оружия, пр этом без его реальных испытаний, которых, как известно, Россия не проводит. И здесь может быть полезным то, что главным оружием на борту подлодки, которой когда-то командовал Моисеев, было именно ядерное. Понадобится развёртывать ракетные подводные крейсеры стратегического назначения для эффективного сдерживания противников от массированного нападения на РФ, и здесь опыт будущего главкома опять к месту. Нужно максимально интегрировать в состав ВМФ беспилотную авиацию, которая показала свой колоссальный потенциал ещё во время войны в Карабахе, и ещё сильнее – на Украине.

    В этот опасный момент от военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – её существование. И всё это выпадает на плечи Героя России, адмирала Моисеева.

    Пожелаем ему удачи в его нелёгком и ответственном деле.

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