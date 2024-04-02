Назначен главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами

Шойгу: Адмирал Моисеев назначен главнокомандующим ВМФ России

Tекст: Валерия Городецкая

Шойгу также сообщил, что вице-адмирал Сергей Пинчук и вице-адмирал Константин Кабанцов стали командующим Черноморским флотом и командующим Северным флотом соответственно, передает РИА «Новости».



Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. Попова (Санкт-Петербург). В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Н. Кузнецова. В 2011 году с отличием окончил Военную академию Генштаба РФ.

В ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба РФ, в июне 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом. В мае 2019 года Моисеев возглавил Северный флот РФ. Удостоен звания Героя России.

Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. Окончил Нахимовское военное училище и Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. В декабре 2011 года стал командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Константин Кабанцов родился в 1968 году в Семипалатинске (ныне – Семей) Казахской ССР. В 1990-м окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, в 2007-м – Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2018-м – Военную академию Генерального штаба ВС России.

Большую часть службы провел на подводных лодках Северного флота, прошел путь от командира группы штурманской боевой части атомной подводной лодки до заместителя командующего объединением.

В марте адмирал Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ, а вице-адмирал Кабанцов – врио командующего Северным флотом.