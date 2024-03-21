Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

Инновационные «костюмы-невидимки» доставили на передовую СВО

Tекст: Денис Тельманов

Костюм эффективно маскирует человека за счет новых материалов и усовершенствованной конструкции. Он помогает как в темное время – от работающих в ИК-диапазоне приборов, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения, сообщили ТАСС в в компании-разработчике HiderX.

Изделие обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что размывает силуэт. Подобный эффект был достигнут за счет применения особой структурированной ткани и ее дополнительной обработки.



Новые изделия уже были переданы спецподразделению на линии боевого соприкосновения, однако работа по совершенствованию костюма продолжается.

При этом усовершенствованная конструкция обеспечивает удобство и маневренность при разного рода перемещениях – перебежках, передвижении ползком и т.д. Это позволяет расширить сферу применения.

Новый костюм также подходит для групп, осуществляющих долгие переходы по труднопроходимой местности, выполняющих задачи в городской застройке, отметили в HiderX.