Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом
Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, сообщили в Минобороны России.
Впервые в новой должности военачальник упоминается в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников.
Как говорится в сообщении, врио командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота, передает ТАСС.
До назначения на эту должность Кабанцов занимал пост начальника штаба – первого заместителя командующего Северным флотом.
Ранее экс-командующий СФ Герой России адмирал Александр Моисеев был назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России.